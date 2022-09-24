Tefeciye borçlanıp kızını fuhuşa zorladı
Kan donduran olay... Çin'de yaşayan bir 'anne'nin, tefeciye olan borçlarını ödemek için kızını fuhşa sürüklediği öne sürüldü. Annenin borçlu olduğu bir kişiyle yaptığı WhatsApp yazışmaları da Çin medyasında yer aldı.
Çin'de bir kadının borçlarını ödemek için 17 yaşındaki kızını fuhuşa sürüklediği ortaya çıktı. Dehşet verici sürecin artından kurtarılan ve koruma altına alınan çocuk, Çin medyasına konuştu.
China Press'in haberine göre; akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen genç kız, bu yıl 60 yaşındaki ev sahibiyle 20 sterlin (yaklaşık 400 Türk lirası) karşılığında ilişkiye girmeye zorlandığını ifade etti. Kızın benzer şekilde başka erkeklerle de ilişkiye zorlandığı öğrenildi.
ANNESİ ANLAŞMAYI İHLÂL ETTİ
Bakımevinde görev yapan sosyal hizmet görevlisi Lin, genç kızın kolayla manipüle edilebileceğini, çünkü IQ'sunun düşük olduğunu ifade etti.
Annesinin eğitim, güvenlik ve gelecek yıl Ekim ayında ziyaret etme vaadiyle kızını yurda bırakmaya ikna olduğu ancak anlaşmayı ihlâl edip süreç içerisinde kızıyla görüşmeye çalıştığı ifade edildi.
Lin, China Press'e yaptığı açıklamada, alacaklılardan birinin kızın peşini bırakmadığını ve nerede olduğunu soruşturduğunu söyledi. Bakımevinden herhangi bir yanıt alamayınca da tehditlerle başvurmuşlar.
BÜYÜK KIZI İNTİHAR ETTİ
Haberde adı anılmayan 'anne'nin büyük kızını da fuhuşa zorladığı ve kızın intihar ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili 57 yaşındaki bir adamın reşit olmayan kız tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı öğreildi.
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