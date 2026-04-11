Tehdidin ardından Uganda’dan ilk resmi açıklama geldi: “Türklerle ortaklığımızı önemsiyoruz ama…”

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Ankara yönetiminin Uganda'ya 1 milyar dolar ödememesi halinde diplomatik ilişkileri kesmekle tehdit etti.

Bu tehdidin ardından ilk resmi açıklamayı Uganda’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Adonia Ayebare’den geldi.

Ayebare sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muhoozi Kainerugaba’nın Türkiye hakkındaki tweet'leri, Uganda'nın ciddi endişelerinin ele alınış biçimine duyulan hoşnutsuzluğun bir yansımasıdır. Uganda, Türk dostlarımızla olan ortaklıklarını önemsiyor ancak bu, egemenliğimizi feda ederek değil. Uganda, endişelerimizi çözmeye yönelik iyi niyetli görüşmelerin yapılmasını dört gözle bekliyor ve eminim ki Muhoozi Kainerugaba da bunu destekliyor. Alarm verilecek bir neden yok” ifadelerini kullandı.