Tel Aviv’de bıçaklı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı

İsrail’de Tel Aviv'in doğusundaki Ramat Gan kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı.

İlk müdahale ekipleri, olayın terör bağlantılı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı.

Acil yardım servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan 47 yaşındaki bir erkeğin durumunun ağır olduğu bildirildi.

47 yaşındaki kurban Gedalyahu Ben Shimon, Ramat Gan dini konseyinin başkanıydı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tel Aviv’deki Ichilov Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı arama başlattı. Çalışmalar sonucunda polis, bir şüpheliyi tutukladığını bildirdi.

Polisin açıklamasına göre, şüpheli saldırgan 20 yaşında bir genç.

Yetkililer, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığını belirtti.