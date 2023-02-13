Telegraph gazetesi: 'Bu deprem Erdoğan'ı tahttan indirebilir'

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 19:15

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 19:22

İngiltere'de yayın yapan Telegraph gazetesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 30 binden fazla insanın ölümüne sebep olan depremlerin siyasi boyutuna ilişkin bir yazı yayımladı. Türkiye'nin jeopolitik konumu sebebiyle fay hattı üzerinde olduğunun belirtildiği yazıda, yaşanan felaketin ardından deprem bölgesinin kıyamet yerini andırdığını belirtti.

Telegraph gazetesi, Muhalefetin, "Erdoğan'ın otokratik üslubu yardım çalışmalarını engelledi. Yandaşlarına ait olduğu iddia edilen firmaların kalitesiz inşaat projelerine izin verdi" suçlamalarını aktardı.

Muhalefetin iddiaları için "siyasi bir zehir" benzetmesi yapan Telegraph, "Türkiye'de herkes, 1999'daki son büyük depremin Erdoğan'ın 2002'deki seçim zaferinin yolunu nasıl açtığını hatırlıyor" ifadesinde bulundu.

SEÇİMLER İPTAL EDİLEBİLİR

"Depremden sadece 24 saat önce, milliyetçi kartını oynamak Erdoğan'ı bir başkanlık dönemine daha taşıyacak gibi görünüyordu" ifadesi yer alan yazıda, "Laik hükümetin Erdoğan'ı İslamcı milliyetçi bir şiir okuduğu için belediye başkanlığından uzaklaştırması, mazlum olarak popülaritesini arttırdı" denildi.

Yazıda, Erdoğan'ın NATO'daki müttefiklerine yönelik yaklaşımı için "çatal dilli" benzetmesinin ardından "Batı'nın yaptırımlarını delmek için Moskova ile işbirliği yaptı" ifadesi yer aldı.

Telegraph gazetesine göre, depremin yarattığı tahribat ve yıkıma uğrayan bölgelerdeki kargaşa ve yağmanın ardından olağanüstü hal ilan edilmesi anlaşılabilir bir durum. Ancak Erdoğan'ın medyaya yönelik sansürü ve devletin "ağır elinin" kanun ve düzeni bozan herkesin üzerine ineceği tehdidi, seçimlerin iptal edilmesini ya da sonuçlarının değiştirilmesini sağlayabilir.

"KADER PLANININ İÇERİSİNDE OLAN ŞEYLER"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen felaketin ardından depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan'ın, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" ifadesi için Telegraph gazetesi şu ifadeleri kullandı.

"Dindar bir Müslüman olan Erdoğan, felaketin sorumluluğunu hükümetinin gevşek standartlarından ziyade Tanrı'nın iradesine yükledi. Pek çok Türk, Erdoğan'ın seçim yenilgisini Tanrı tarafından onaylanmış olarak kabul edip etmeyeceğini merak ediyor."