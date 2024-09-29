TEPAV dış politika program direktörü Gülru Gezer Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.09.2024 - 04:00

TEPAV dış politika program direktörü ve Türkiye’nin eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer, Nasrallah’ın İsrail tarafından öldürülmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi. Gezer, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konuya ilişkin yaptığı, “Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah’ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin geleceğini, Hizbullah liderliğindeki direniş güçleri belirleyecek” açıklamasını anımsatarak “Hamaney, verilecek yanıtı direnişe bırakmış oldu” dedi. Gezer, “Burada aslında İsrail’in Gazze’de izleyemediği stratejiyi izlediğini görüyoruz. İsrail, ne siyasi ne de askeri hedefle savaşa girdi ve savaşı yürütmeye devam ediyor. Bir sonraki adımın ise bir kara operasyonu olacağını düşünüyorum” dedi.

Gezer, İran ve Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik İsrail saldırılarına atıfla “İran eğer yine bir tepki vermezse bu durum, (İran’ın vekil güçlerinin oluşturduğu) 'Direniş Ekseni' üzerindeki Tahran’a yönelik hoşnutsuzluğu da artıracaktır. Direniş Ekseni de kendisini artık güvende hissetmeyecektir” diye konuştu.