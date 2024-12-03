Terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusuna yönelik saldırı başlattı
ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin, Deyrizor ilinin Fırat'ın doğusunda kalan topraklarındaki 7 köyden Suriye ordusu ve İran destekli grupları çıkarmak için saldırı başlattığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler ABD'nin desteğiyle, Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köylerindeki Suriye ordusu ve İran destekli gruplara karşı sabah erken saatlerde saldırıya geçti.
PKK/YPG'li teröristler, yan yana bulunan bu köylere 3 yönden saldırı başlatırken, çatışmalar sürüyor.
Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın El-Bukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli grupların yoğun şekilde varlık gösterdiği biliniyor.
Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ordusu ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
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