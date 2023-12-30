Terör örgütü PKK/YPG'den, ABD merkezli firma ile 'lobi' sözleşmesi

Yayınlanma: 30.12.2023 - 14:57

Güncelleme: 30.12.2023 - 14:57

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Washington ve Birleşmiş Milletler’in bazı kurumlarıyla ilişkilerini geliştirmek amacıyla ABD’nin önde gelen lobi şirketlerinden “Brownstein Hyatt Farber Schreck” ile 6 aylık anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet'in aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi eski üyesi Edward R. Royce ile PKK/YPG siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi’nin Amerika’daki temsilcisi tarafından imzalanan anlaşmanın Ekim 2023’ten itibaren geçerli olduğu belirtilirken, 6 ayda bir otomatik olarak yenilenebileceği vurgulanıyor.

Sözleşmeye göre, lobi şirketinin PKK/YPG’nin Suriye’de oluşturduğu sözde özerk yönetime vereceği hizmetler arasında, ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi’nin önemli isimleriyle, Temsilciler Meclisi komiteleriyle, Dışişleri, Savunma, Ticaret bakanlıklarıyla ilişki kurulması, görüşmeler ayarlanması bulunuyor.

Bununla birlikte önde gelen dini ve sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşlarıyla ilişkilerin sağlanması, Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar ve insan hakları organizasyonlarıyla toplantılar düzenlenmesi de, yine bu şirketin görevleri arasında yer alacak.

Brownstein’ın bu işin görevlendirdiği isimse, ABD Temsilciler Meclisi’nin eski başkanı ve üyesi Nancy Pelosi’nin eski özel kalem müdürü Nadeam Elshami. Terör örgütünün siyasi kolunun, anlaşmayla, bu iş için şirkete Mart 2024’e kadar ayda 50 bin dolar ödeme yapmayı kabul ettiği anlaşılırken, sözleşmenin, yeni bir anlaşma olmadığı sürece kendiliğinden yenileneceği ifade ediliyor.

TANINMA DA PAKETTE

Örgüte yakın bazı yayın kuruluşlarında yer alan haberlerde, yapılan anlaşma gereğince şirketin, sözde Rojava özerk yönetiminin haklarının güvence altına alınması, korunması ve tanınması için çalışacağı da ifade edildi.

Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında paylaşılan belgeye göre, firmanın çabaları, ABD yönetimindeki karar vericilere, Suriye’deki sözde özerk yönetimin bu ülkedeki krize kalıcı çözüm bulunması için en iyi çözüm olduğu konusunda eğitim vermeyi de kapsayacak. Terör örgütü PKK/YPG’nin, 2021’de de, Washington’da lobi çalışmaları için “Jim Dornan Strategies” firmasıyla anlaştığı hatırlatılıyor.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA HÜKÜMETLER VE DEV ŞİRKETLER VAR

Çocukluk arkadaşı olan Norm Brownstein, Jack Hyatt ve Steve Farber tarafından 1968’de hukuk işleri yapmak amacıyla kurulan şirket, daha sonra Frank Schreck’in de katılımıyla 2007’den bu yana Brownstein Hyatt Farber Schreck olarak devam ediyor. 600’den fazla müşteriye hizmet verdiği belirtilen şirket, daha çok ticari anlaşmazlıklar, su ihtilafları, iş anlaşmazlıkları gibi konulara bakıyor. Ancak müşterileri arasında Suudi Arabistan hükümeti de bulunuyor.

Şirketin müşterileri arasında Ericsson, Amerikan Petrol Enstitüsü, AT&T, Kuzey Amerika Yahudi Federasyonları, Novartis, PWC’nin yanı sıra Türkiye kökenli Amerikan yoğurt imparatoru Hamdi Ulukaya gibi isim ve kuruluşlar bulunuyor. Şirket bünyesinde bulunan 250’den fazla avukat ve danışmanlardan bazıları geçmiş hükümetler döneminde Kongre, Temsilciler Meclisi ve Senato’da görev yapmış isimler.