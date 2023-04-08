Terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi'nin konvoyu hedef alındı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 11:37

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 11:37

Dün Irak'ın Süleymaniye kentinde yer alan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir patlama meydana geldiği ileri sürüldü.

Patlamada terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşı "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki konvoyunun hedef alındığı bildirildi.

Mazlum Abdi'nin aracının kimliği belirsiz bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı belirtildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre hedef alınan konvoydan dumanların yükseldiği görüldü.

Patlamada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edilirken, olayın 16:00 sularında meydana geldiği rapor edildi.

IKBY SALDIRIYI DOĞRULADI

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Lawk Ghafuri, havaalanı yakınlarında bir patlama meydana geldiğini doğrulayarak, soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ghafuri, "Patlamanın nedenlerini tespit etmek için güvenlik yetkilileri tarafından soruşturmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), saldırıyı doğrularken, olaya iilişkin bilgi verdi.

WSJ'ye konuşan CENTCOM Sözcüsü Joe Buccino, saldırı sırasında Mazlum Abdi ile birlikte konvoyda üç ABD askerinin bulunduğunu söyledi.

Buccino, saldırıyı doğrulayarak, "Konvoyda ABD askeri personeli de vardı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Şu anda bu saldırıyı soruşturuyoruz" dedi.

Buccino, "ABD personelinin emniyet ve güvenliğini tehdit eden her türlü eyleme şiddetle karşı çıkıyoruz. ABD güçleri, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması için yerel ortak güçleri desteklemek üzere Irak ve Suriye'de kalmaya devam edecektir" diye ekledi.

ABD'li bir yetkiliye göre, "ABD ve YPG/SDG arasındaki ilişkinin yakın olduğunu, İHA saldırısı sırasında bir ABD'li askerin Mazlum Abdi ile aynı araçta bulunduğunu" dile getirdi.

MAZLUM ABDİ-ABD YAKINLAŞMASI

Suriye'deki ABD güçleri ile MazlumAbdi arasındaki yakınlaşmanın, 2014 yılında terör örgütü IŞİD'in Irak'ın Musul kentini ele geçirmesinin ardından başladığı biliniyor.

WSJ'nin aktardığına göre, ABD'nin şu anda Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunduğu, bu askerlerin çoğunun YPG/SDG'li teröristlere "danışmanlık" ve "destek" verdiği kaydedildi.

TÜRK HAVA SAHASI SÜLEYMANİYE UÇUŞLARI İÇİN KAPATILDI

Dışişleri Bakanlığı 5 Nisan'da yaptığı bir açıklamada, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını bildirmişti.

Söz konusu kararın Süleymaniye'de "PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde" alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, kararın ilk aşamada 3 Temmuz'a kadar geçerli olmasının öngörüldüğünü, bu tarihe kadar yakından izlenecek gelişmeler ışığında kararın tekrar gözden geçirileceğini söyledi.