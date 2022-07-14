Terry ve Gerrard yangından kaçmak için mülklerini terk etti

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:57

El Diario gazetesinin haberine göre, Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesine havadan müdahale eden itfaiye araçları ve yüzlerce acil durum ekibi, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir mücadele yürüttü.

ABROMOVİÇ UCUZ KURTULDU

Dailymail'in haberine göre, Portekiz'in bazı yerleşim birimlerinde 45 dereceyi bulan sıcakta çıkan yangınlar, bölgenin el lüks tatil merkezlerinden biri olan Pinheiros Altos Golf dinlenme tesisi de dahil olmak üzere bir çok ünlü tesisi kül etti.

Rus milyarder Roman Abramoviç'in, Portekiz'in güney kıyı şeridindeki Algarve bölgesinde bulunan 8.5 milyon sterlinlik malikanesi, sadece 550 metrelik bir mesafe ile yangınlardan kurtulmuş olsa da aralarında eski ünlü futbolcu ve teknik adamlar Steven Gerrard ve Jhon Terry'nin de dahil olduğu 70'e yakın mülk sahibi evlerini terk etti.

Yangının etkisi altına aldığı bölge Alan Shearer, Michael Owen, Scott Parker, Rio Ferdinand ve Duncan Bannatyne gibi yıldızlara ev sahipliği yapmakta.



'CEHENNEM SICAKLARI'

Fransa'nın Bordeaux kentine bağlı tatil beldesi Gironde'deki yangın halihazırda 1000 hektardan fazla arazinin yanmasına sebep oldu.

Fransa'nın Atlantik kıyısında yer alan Arcachon Koyu bölgesinde çıkan yangında ise civardaki kamp alanlarından 6 bin kişinin tahliye edildi.

İspanya'nın Ourense kasabasında, termometrelerin 47 dereceyi göstermesi ile birlikte, yerel gazete El Diario, ülkedeki bunaltıcı sıcakları 'cehennem' olarak nitelendirdi.