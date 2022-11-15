Tesla, arıza suçlamalarını reddetti: Kamera kayıtlarını gösterdi
Elon Musk'ın elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de iki kişinin ölümüne neden olan araç kazasının ardından Model-Y'nin fren sistemi arızasını reddetti. Tesla, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak fren lambalarının açık olmadığını kanıtladığını söyledi.
5 Kasım'da Tesla'nın bir Model-Y otomobili, Çin'in Guangdong eyaletindeki Chaozhou semtinde kontrolünü kaybederek bir motosikletli ve bisikletli bir öğrenciyle çarpışmış ve her ikisi de kazada hayatını kaybetmişti.
Güvenlik kamerası görüntülerinde aracın park halindeyken aniden hızlandığı ve 2,6 kilometre (1,6 mil) boyunca son sürat gittiği görüldü.
Araç, kazanın ikinci kurbanına çarptıktan sonra bir dükkana girdi, olayda araç sürücüsü de dahil olmak üzere üç kişi yaralandı.
TESLA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Tesla, yaptığı açıklamada Model Y'deki frenlerin arızalanmadığını söyledi.
Bloomberg'in haberine göre Tesla, araçtan elde edilen verilerin kazadan önce fren pedalına basıldığına dair hiçbir kanıt göstermediğini belirtti. Şirket ayrıca görüntülerin, kazaya giden yolda fren lambalarının hiçbir zaman yanmadığını ve gaz pedalına kuvvetle basıldığını gösterdiğini söyledi.
Tesla açıklamasında, şirketin Chaozhou'da polis tarafından yürütülen bir soruşturmaya "gerekli her türlü yardımı aktif olarak sağlayacağını" söyledi.
SÜRÜCÜNÜN ALKOMETRE VE UYUŞTURUCU TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Tesla'nın modelleri, sürücü yardımı gerektirmeyen bir otomatik pilot işlevini devreye sokma seçeneğini içeriyor, ancak ölümcül kaza sırasında bunun kullanımda olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Yerel medyanın aktardığı kaynaklara göre, aracın 55 yaşındaki sürücüsünün alkolmetre ve uyuşturucu testleri negatif çıktı.
Medyaya konuşan kaynaklar, sürücünün ailesinin, bir süredir aracın fren sistemiyle ilgili sorunlardan şikayetçi olduğunu söylediğini aktardı.
37 KAZADA 18 ÖLÜM
Temmuz ayında ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Kaliforniya'da 2021 model Tesla Model Y ile çarpışan bir motosikletlinin öldüğü ölümcül bir kazayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.
Reuters, NHTSA'nın 2016'dan bu yana Tesla araçlarının karıştığı 37 kazayı incelediğini ve bu kazalarda toplam 18 ölüm kaydedildiğini bildirdi.
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