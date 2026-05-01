The Economist uyardı: ABD’de asıl kriz seçim değil, güven

The Economist’in yeni analizine göre, ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi’ni kazanması neredeyse kesin görülüyor.

Hatta Cumhuriyetçilerin avantajlı olduğu Senato’da dahi sürpriz bir sonuç ihtimali gündemde. Ancak dergiye göre asıl risk, seçim sonuçlarından çok demokratik sürece duyulan güvenin aşınması.

The Economist’in seçim tahmin modeline göre, Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeye oldukça yakın. Senato yarışında ise harita Cumhuriyetçiler lehine olsa da dengelerin değişebileceği belirtiliyor.

Buna karşın analizde, seçim sonuçlarından bağımsız olarak sistemin işleyişine dair kaygıların büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

Dergiye göre ABD’de iki parti de giderek daha fazla birbirini seçimlere müdahale etmekle suçluyor.

2020 seçimlerine ilişkin “çalındı” iddiaları ve seçim bölgelerinin yeniden çizilmesi (gerrymandering) tartışmaları, seçmenlerin seçimlerin adil olduğu yönündeki inancını zedeliyor.

Analizde, seçimlerin yalnızca kazananı belirlemekten ibaret olmadığı, aynı zamanda kaybeden tarafın sonucu kabul etmesini sağlayan bir mekanizma olduğu vurgulanıyor.

MÜDAHALE ENDİŞELERİ GÜNDEMDE

The Economist, bazı çevrelerde seçim sürecine yönelik olası müdahalelere dair kaygıların arttığını belirtiyor.

Özellikle federal yönetimin seçim süreçlerine daha fazla müdahil olma ihtimali, anayasal sınırlar açısından tartışma yaratıyor.

Seçim günü güvenliği, sandık süreçleri ve olası hukuki itirazlar da şimdiden gündemin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Analize göre seçimlerin ardından açılabilecek davalar süreci uzatabilir ve belirsizliği artırabilir.

Daha önce benzer girişimlerin mahkemeler tarafından reddedildiği hatırlatılırken, bu tür süreçlerin kamuoyundaki güvensizliği derinleştirebileceği ifade ediliyor.

SİSTEM İŞLİYOR, GÜVEN ZEDELENİYOR

The Economist, ABD seçim sisteminin yapısal olarak çalışmaya devam ettiğini, eyaletlerin seçimleri yönetmesinin merkezi müdahaleyi sınırladığını belirtiyor. Yerel seçim yetkililerinin süreci sürdürdüğü vurgulanıyor.

Ancak anketler, seçmenlerin seçimlere duyduğu güvenin ciddi şekilde azaldığını ortaya koyuyor. Toplumdaki kutuplaşmanın derinleştiği ve tarafların birbirine olan inancının zayıfladığı ifade ediliyor.

Dergiye göre ABD demokrasisi için en büyük tehdit, seçim sonuçlarının manipüle edilmesi değil, seçimlere olan güvenin giderek aşınması. Bu durumun uzun vadede daha derin bir siyasi krize zemin hazırlayabileceği uyarısı yapılıyor.

The Economist, ABD’nin bir zamanlar örnek gösterilen demokratik yapısının bugün “güvenin ne kadar kırılgan olduğuna dair bir uyarı hikâyesine” dönüştüğünü vurguluyor.