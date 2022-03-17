The Guardian: CIA gözaltı merkezinde bir tutuklu, sorgulayıcılara işkence tekniklerini öğretmek için eğitim maketi olarak kullanıldı
Gizliliği kaldırılan 2008 raporunda, stajyer sorgulayıcıların sıraya girerek Ammar el-Beluçi isimli 44 yaşındaki Kuveytli erkek tutuklunun kafasını ahşap kaplamalı bir duvara vurarak beyin hasarına yol açtığı ifade edildi.
26 Ağustos 2021'de çekilen fotoğraf, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington D.C.'deki Beyaz Saray'ı gösteriyor. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)
The Guardian gazetesi, gizliliği yeni kaldırılan ABD hükümet belgelerinin, Afganistan'daki gizli bir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) "kara bölgesinde" bulunan bir tutuklunun, stajyer sorguculara işkence tekniklerini öğretmek amacıyla canlı maket olarak kullanıldığını ortaya koyduğunu yazdı.
The Guardian'ın Pazartesi günkü haberine göre, gizliliği kaldırılan CIA Genel Müfettişi'nin 2008 raporunda, stajyer sorgulayıcıların sıraya girerek tutuklu Ammar-el Beluçi isimli 44 yaşındaki Kuveytli bir erkeğin kafasını kontrplak duvara vurmasının beyin hasarına yol açtığı ifade edildi.
Haberde, eğitmenin daha sonra katılımcıları "duvarlama" adlı tekniği kullanma becerileri konusunda sertifikalandırdığı ve el Beluçi'nin "işlemler için çıplak" olduğu da ifade edildi.
2008 raporu ayrıca, hem "Kobalt" hem de "Tuz Çukuru" olarak bilinen bölgedeki sorgulayıcıların "duvarlama" tekniğinin ötesine geçtiği ve onaysız bir şekilde iki teknik daha kullandığını ortaya koydu: Tutuklunun dizlerinin arkasında, diz çökerken geriye yaslanmayı içeren stres pozisyonunda bir sopa kullanmak ve buz gibi suyla ıslatmak.
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