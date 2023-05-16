The Guardian: 'Kaybeden muhtemelen demokrasi olacak'

Yayınlanma: 16.05.2023 - 17:21

Güncelleme: 16.05.2023 - 17:27

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçim geride kalırken, İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian "Türkiye'deki seçimlerde Erdoğan önde gidiyor ve kaybeden muhtemelen demokrasi olacak" başlığıyla seçimi değerlendirdi.

The Guardian'ın değerlendirmesine şu ifadelerle başladı:

"Muhalefet, düşmanca bir medya ve cumhurbaşkanının köklü gücüyle yüzleşmek zorunda kaldı. Bu hayal kırıklığı ikinci turu daha da karmaşık hale getirebilir"

Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine ilişkin The Guardian, "Birçok kişi muhalefetin siyasi reform, birlik ve ülkedeki zehirli kutuplaşmanın sona erdirilmesine odaklanan kampanyasının yeni bir soluk olduğunu düşünürken; diğerleri Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını, çoğunlukla görüşlerini zaten kabul edenleri hedef aldığı, aşırı iyimsem tavır takındığı ve sosyal medyadaki olumlu seslere odaklandığı için eleştirdi" ifadelerini kullandı.

The Guardian, "Erdoğan ve AKP'nin, 21 yıllık iktidarı boyunca ana akım medyayı, yargıyı ve devlet kurumlarını kendi iradeleri ve talimatları doğrultusunda yönlendirdi. Muhalefet her zaman çetin bir mücadelenin içindeydi" yorumunda bulundu.

Seçime kadar Türkiye'de yaşananları değerlendiren The Guardian, "Türkiye'de sivil topluma ve ifade özgürlüğüne yönelik gittikçe artan ve sertleşen bir baskı ortamında yürütüldü. İnsan hakları grupları geçtiğimiz yıllarda suçlu ilan edildi. Gazeteciler, yaptıkları haberler nedeniyle hapse atıldı. STK'lar kapatıldı. Aşırı muhafazakâr partileri ve seçmenleri cezbetmek uğruna kadın hakları pazarlık konusu yapıldı. LGBT+ topluluğuna yönelik nefret söylemi ve şiddet arttı" dedi.

Şu ana kadar açıklanan sonuçların Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için kayıp anlamına geldiğini belirten The Guardian, bu kaybın ikinci turda tekrar yaşanebileceğini belirtti.

İngiliz gazete ayrıca, ikinci tur için "Bu seçimler Türkiye'nin geleceği üzerine bir tartışma, demokrasi ve otokrasi arasında bir mücadele olarak çerçevelendirildi. Ülkedeki herkes için hak ve adaleti savunanlar için bu savaş son raunduna girmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu.