The Rolling Stones yeni albümünü şifreli duyurdu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 18:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 18:02

İngiliz rock grubu The Rolling Stones, İngiltere'nin başkenti Londra'da yayın yapan yerel Hackney gazetesine verdiği ilan ile 31'inci stüdyo albümünü çıkaracağını duyurdu.

Davulcu Charlie Watts'ın ölümünden sonraki ilk albümünü çıkarmaya hazırlanan grup, yayınlamayı planladıkları albüme, argoda kırık cam anlamına "Hackney Diamonds" ismini verdi.

"Hackney Diamonds" için yayınladığı ilanda "cam tamiratında uzman" sloganını kullanan grup, ilanda ayrıca bazı ipuçları bıraktı. İngilizce elmas anlamına gelen "diamonds" kelimesinin "i" harfinin noktası olarak, grubun ikonik dil logosu dikkat çekti.

İlan içerisinde yer alan metinde, The Rolling Stones'un "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" ve "Shattered" gibi popüler şarkılarına yapılan göndermeler yer aldı.

İlanda kullanılan yazı tipinin ise 1978 tarihli "Some Girls" albümünün kapağında kullanılan yazı tipiyle benzerliği gözden kaçmadı. İlanda ayrıca, grubun kuruluş yılı olan 1962 yılına gönderme yapıldı.