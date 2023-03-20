Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley hakkında 10 şaşırtıcı gerçek

4. Evliliği tartışmalıydı

Elvis ordudayken, 1959'da Almanya'nın Bad Nauheim kentindeki üstte bir parti sırasında Priscilla Beaulieu ile tanıştı. O sırada 14 yaşındaydı. Priscilla'nın ailesi, o ilk görüşmenin olduğu gece eve geç saatlerde Elvis'i bir daha asla görmemesi konusunda ısrar etti.

Ancak çift telefonla iletişimini sürdürdü ve yaklaşık 2 yıl sonra kızın ailesi, Amerika'da onu ziyaret etmek için Almanya'dan uçmasına izin verdi.

Tanıştıktan sekiz yıl sonra Las Vegas, Nevada'da evlendiler. Düğün tanıtımı en üst düzeye çıkarmak için Presley'in menajeri Tom Parker tarafından ayarlandı ve çok az konuk katıldı. Düğün sadece sekiz dakika sürdü.

Çiftin kızı Lisa Marie ertesi yıl 1968'de doğdu. Evlilikleri uzun sürmese de (1973'te boşandılar), Elvis ve Priscilla arkadaş kaldılar ve Elvis'in 1977'deki ölümüne kadar Lisa Marie'yi birlikte büyüttüler.