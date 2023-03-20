Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley hakkında 10 şaşırtıcı gerçek
'Rock and Roll Kralı' olarak bilinen Elvis Presley (1935-1977), 1950'lerin ortalarında ün kazandı ve kısa sürede 20. yüzyılın en ikonik ve etkili müzisyenlerinden biri oldu. Rock and roll'u popülerleştirerek bir müzik devrimi başlatmasıyla tanınır. İlk single'ı 'Heartbreak Hotel', müzik tarihinin akışını sonsuza dek değiştirdi.
Canlı şovları medyada büyük yankı uyandırdı ve kültürel bir fenomen haline geldi. "Kral" olarak ünlenmesi, ABD'de Billboard'un Hot 100 pop listesinde yer alan toplam 149 şarkısıyla ve inanılmaz müzik kariyerinden kaynaklanmaktadır.
İşte Rock'n Roll'un kralı Elvis Presley hakkında 10 büyüleyici gerçek...
1. O bir ikizdi
Elvis Presley, 8 Ocak 1935'te Tupelo, Mississippi'de Vernon ve Gladys Presley'in ebeveynleri olarak dünyaya geldi. Ölü doğmuş Jesse Garon Presley'in ikiz kardeşiydi. Elvis daha sonra ikizinin ikinci adıyla daha yakından eşleşmesi için göbek adı Aaron'u Aron olarak değiştirdi.
Presley'in ailesi fakirdi ve Tupelo'da iki odalı küçük bir evde büyüdü. Annesi Gladys ev hanımıyken babası Vernon kamyon şoförü olarak çalışıyordu.
2. Birleşik Devletler Ordusunda görev yaptı
Elvis, 1958'de Memphis Tennessee'de ABD Ordusu'na girdi ve 1964'te Yedek Ordu'dan terhis oldu. İleri askeri eğitimini tamamladı ve 1958-1960 yılları arasında Almanya'da denizaşırı görev yaptı. Hizmeti uzun sürmese de özel hayatında derin bir etki bırakmış, onu hayatında annesi Gladys'i de kaybettiği karanlık bir döneme sokmuştur. Daha sonra onun ölümünü "hayatının büyük trajedisi" olarak adlandıracaktır.
Askerde aynı zamanda, arkadaşı Elvis'i neredeyse her gün almaya başladığı amfetaminlerle tanıştı, muhtemelen hayatının sonuna katkıda bulunan uyuşturucu bağımlılığının başlangıcı oldu.
3. Kilise müziğinden büyük ölçüde etkilendi
Elvis'in annesi Gladys, dindar bir gospel müzik hayranıydı. Elvis'in ilk müzikal etkileri üzerinde büyük bir etkiye sahipti. Ailesiyle birlikte, gospel dörtlüsü 'The Blackwood Brothers'ın performans sergilediği Memphis'teki kiliseye sık sık giderdi. Grubun yatıştırıcı armonileri ve heyecan verici şarkı sözleri, kariyeri boyunca kilise gruplarını yardımcı şarkıcıları olarak kullanan Elvis üzerinde derin bir etkiye sahip oldu.
4. Evliliği tartışmalıydı
Elvis ordudayken, 1959'da Almanya'nın Bad Nauheim kentindeki üstte bir parti sırasında Priscilla Beaulieu ile tanıştı. O sırada 14 yaşındaydı. Priscilla'nın ailesi, o ilk görüşmenin olduğu gece eve geç saatlerde Elvis'i bir daha asla görmemesi konusunda ısrar etti.
Ancak çift telefonla iletişimini sürdürdü ve yaklaşık 2 yıl sonra kızın ailesi, Amerika'da onu ziyaret etmek için Almanya'dan uçmasına izin verdi.
Tanıştıktan sekiz yıl sonra Las Vegas, Nevada'da evlendiler. Düğün tanıtımı en üst düzeye çıkarmak için Presley'in menajeri Tom Parker tarafından ayarlandı ve çok az konuk katıldı. Düğün sadece sekiz dakika sürdü.
Çiftin kızı Lisa Marie ertesi yıl 1968'de doğdu. Evlilikleri uzun sürmese de (1973'te boşandılar), Elvis ve Priscilla arkadaş kaldılar ve Elvis'in 1977'deki ölümüne kadar Lisa Marie'yi birlikte büyüttüler.
5. Gitar çalmayı kendi kendine öğrendi
1945'te 10 yaşındaki Elvis, yerel radyo istasyonunda canlı yayınlanan Tupelo'da bir gençlik yetenek yarışmasına katıldı. Bu Elvis'in halka açık ilk performansıydı. Beşinci oldu.
Aynı yıl, ailesi, Elvis'in istediği ancak çok pahalı olduğu anlaşılan bir bisiklet yerine, doğum gününde ona bir gitar hediye etti. Elvis kısa sürede kendi kendine gitar çalmayı öğrendi ve bir genç olarak kısa süre sonra okul konserlerinde sahneye çıkmaya ve yerel yetenek yarışmalarına katılmaya başladı.
Bu süre zarfında, ikonik imajının anahtarı olacak bir şekilde sanatçı olarak stilini geliştirmeye başladı: Küba yakalı gömlekler, pileli pantolonlar ve kuruş mokasenleri temel giysileri haline geldi. O zamana göre alışılmadık bir şekilde saçlarını da uzun tutmaya başladı. Jöleyle saçlarını geriye yatırdı.
6. İlk plağı annesine hediyeydi
1953'te Presley ilk demo kaydını Memphis, Tennessee'deki Sun Records'ta, öncelikle annesi Gladys'e doğum günü hediyesi olarak kaydetti. Plak şirketinin sahibi Sam Phillips, onun sesinden ve benzersiz tarzından etkilenmiş ve ona bir albüm anlaşması yapmıştı. Sam, Presley'i bazı yerel müzisyenlerle bir araya getirdi ve Presley'in 1954'te çıkan ilk single'ı "This's All Right"ı kaydettiler. Bir rock'n roll sanatçısı olarak ünlendi.
Elvis, kısa süre sonra müzik kariyerinin geri kalanında önemli bir rol oynamaya devam eden 'Albay' Tom Parker olarak bilinen bir organizatör ile tanıştı ve yerel bir canlı radyo programında düzenli olarak yer almaya başladı.
7.Billboard'un ilk 40 listesindeki en çok şarkı rekorunu elinde tutuyor
Elvis'in ilk albümü Elvis Presley 1956'da piyasaya sürüldü ve o zamandan beri zamansız bir klasik haline gelen "Blue Suede Shoes" ve "Jailhouse Rock" gibi ilk hit single'larının birçoğunu içeriyordu. Elvis, kariyeri boyunca toplam 72 albüm çıkardı ve Billboard Hot 100'de 150'den fazla single listeledi.
8. 'Pelvis Elvis' olarak tanındı
Elvis, ilk televizyon gösterisini birini, 5 Haziran 1956'da The Milton Berle Show'da Amerika'yı şok eden bir performansla yaptı. Ana akım muhafazakar kültür, ülke çapındaki eleştirmenleri öfkelendiren, gösterilerini "kaba" ve "hayvani" olarak nitelendiren, alamet-i farikası olan kalçaları ve leğen kemiğini sallayan dans hareketleri karşısında dehşete kapılmıştı.
9 Eylül 1956'da Elvis, Amerika'nın o zamanın en iyi televizyon programı The Ed Sullivan Show'da ilk kez sahneye çıktı ve burada üç kez 50.000 $ karşılığında sözleşme imzaladı. 60 milyon izleyicinin izlediği Elvis'in ilk performansı, 1950'lerin en çok izlenen TV yayını oldu.
9. Oyuncu olarak ünlenmek istedi
Elvis ayrıca başarılı bir oyunculuk kariyeri başlattı ve aktör olarak görülmeyi arzuladı. Jailhouse Rock (1957), King Creole (1958) ve Viva Las Vegas (1964) gibi başarılı filmler de olmak üzere 1956-1973 yılları arasında tam 31 filmde rol aldı .
Elvis, oyunculuğu müzik kariyerinin bir sonraki doğal adımı olarak görse de, kısa süre sonra sektörde hayal kırıklığına uğradı. Menajeri Albay Parker'ın ağır etkisi altında kalan Elvis, büyük kâr getiren film müziklerinin satışından dolayı, sürekli olarak romantik olay örgüsüne sahip bir dizi müzikalde yer almak zorunda kaldı.
Ne yazık ki kendisine hiçbir zaman ciddi, şarkı söylemeyen bir rol oynama fırsatı sunulmadı.
10. Henüz 42 yaşında öldü
Presley, 16 Ağustos 1977'de henüz 42 yaşında vefat etti. Şu anda bir müze ve popüler turistik merkez olan Graceland olarak bilinen konakta öldü. Ölüm nedeni resmi olarak kalp krizi olarak belirlendi, ancak birçok kişi bunun uzun süreli uyuşturucu kullanımının sonucu olduğuna inanıyor.
Kariyerinin sonraki yılları aşırı kilo almayla geçmişti ve altmışlı yılların büyük bölümünde münzevi bir yaşam sürdü.
Presley, son yıllarında yaklaşık 250 kilo ağırlığındaydı ve canlı performansları, büyük ölçüde amfetamin ve uyku haplarına olan bağımlılığı nedeniyle yavaş yavaş bozulmaya başlamıştı.
Kaynak: historyhit
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