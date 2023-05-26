Rock’n Roll kraliçesi Tina Turner artık sonsuzlukta

Yayınlanma: 26.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 03:40

Seksenli yıllarda mahalledeki plakçıdan karışık kaset dolduran ergenlerin hafızasına kazınan Tina Turner fotoğrafı, “Private Dancer” plağının arkasındaki siyah topuklu ayakkabıların üzerinde yükselen uzun bacaklardan ibaretti. 1983 tarihli bu plak çıktığında 43 yaşındaydı Turner. Hiç kimse bir 40 yıl daha “taş gibi” ayakta kalacağına ihtimal vermiyordu.

Gerçek bir soul müzik efsanesi olan “Rock’n Roll Kraliçesi” lakaplı Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Amerikalı yıldız bir süredir İsviçre’de tedavi görüyordu. Yedi yıl önce böbrek nakli yapılan Turner bağırsak kanseriydi. Tina Turner’ın seksenlerin ergenlerinden bir önceki kuşakların hafızasındaki imgesi, onu “Acid Queen” albümünün kapağındaki kırmızı janjanlı elbiseler içinde uçarcasına koşarken gösteren resimdi.

YILLARCA ŞİDDET GÖRDÜ

Başta Mick Jagger ve Grace Jones olmak üzere, enerjik sahne sanatının etkilediği sayısız müzisyen vardı. Hepsinden öte siyah kadınların rock müzik içindeki etkili rolünde çok önemli bir figürdü. Mütemadiyen dayağını yediği kocası gitarcı Ike Turner ile yirmi yıl çalıştıktan sonra, isyan bayrağını açarak yoluna yalnız ve özgür bir kadın olarak devam etmiş; müziğin ikon kadınlarından biri olmuştu. Turner’ın müzikal karakterini melankolik, gizemli ve harbi kadın olarak tarif etmek yanlış olmaz. 1939 yılında Tennessee, Nutbush’ta, Anna Mae Bullock adıyla doğan; tarlada pamuk toplayan, kilisede şarkı söyleyen biriydi Turner. Erken yaşta yaptığı evlilikte kocası tarafından iyi para kazanan bir makine olarak görülerek sömürüldü.

Müzikal kariyerinde her zaman en iyilerle çalıştı, sayısız ödül aldı. Who’nun rock operası Tommy’nin 1975 tarihli film uyarlamasında Acid Queen’i canlandırdı. Bu karakteri ikinci albümünde nüfusuna geçirdi. Seksenli yıllarda ise akranları ununu eleyip eleği duvara asarken ve değişen dünyanın gerisinde kalırken Turner kendini yenileyerek “eski şarkıcı” furyasına itilmekten kurtuldu.

GÜR AKAD İLE DÜET

Son anekdot bizden olsun: Veteran usta gitarcımız Gür Akad, 1987’de bir gazlı içecek için çekilen reklam filminde Turner ile düet yapmıştı. Ona hiçbir şey miras değildi, ömrü boyu savaştı Turner, ne elde ettiyse savaşarak elde etti. Müzik dünyası, en güçlü kadın rol modellerinden birini kaybetti.

MAD MAX FİLMİNDE ‘AUNTY ENTİTY’Yİ OYNADI

Müzik dışında sinemada da Mel Gibson’la birlikte Mad Max filminde rol aldı. Bu filme ve James Bond’un “Golden Eye” filmine müzik yaptı. Üretkenlik, çalışkanlık ve yenilik özellikleriyle yenilmez bir kadına dönüştü. Turner ikinci kocası Alman Erwin Bach ile 2013’te evlenip, İsviçre vatandaşı olmuştu.