The Serpent dizisine konu olan 'hippi katili' Charles Sobhraj Nepal'deki cezaevinden tahliye edilecek
1970'li yıllarda, Güney Doğu Asya seyahatindeki Batılı hippileri hedef alan Fransız seri katil Charles Sobhraj mahkeme kararının ardından Nepal’deki cezaevinden tahliye edilecek.
1975'te Katmandu'da iki turisti öldürmekten 19 yılını hapiste geçiren Sobhraj'ın 15 gün içinde Fransa'ya dönmesine karar verildi.
En az 20 kişinin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen Sobhraj, Hindistan’da da 20 yıl hapis yatmıştı.
Sobhraj'ın ismi, Vitali Hakim isimli bir Türkiye vatandaşının öldürülmesi ile de anılıyordu.
BBC ve Netflix ortak yapımı olan The Serpent isimli sekiz bölümlük dizide işlediği cinayetler anlatılmıştı.
Kurbanlarının çoğu, Tayland, Nepal ve Hindistan'da sırt çantalarıyla dünyayı gezen genç turistlerdi.
Ünlü katil, Connie Jo Bronzich isimli Amerikalı bir kadın ve onun Kanadalı arkadaşı Laurent Carriere'yi öldürmekten Nepal'in başkentinde her biri 20 yıl olmak üzere iki müebbet cezasına çarptırılması nedeniyle hapisteydi.
Nepal’de iki ayrı davadan hüküm giymişti. 2014'te görülen son davada, Carriere'yi öldürmekten yüksek güvenlikli bir hapishanede 20 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.
Fakat Nepal Yüksek Mahkemesi, avukatlarının yaşından ve iyi halinden ötürü tahliye başvurusunda bulunmasının ardından Sobhraj'ın Çarşamba günü serbest bırakılmasına karar verdi.
Nepal yasaları, iyi hal sergileyen ve hapis cezalarının %75'ini tamamlayan mahkumların serbest bırakılmasına izin veriyor.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre kararda, "Sürekli cezaevinde tutulması, tutuklunun insan haklarına aykırı" denildi.
Avukatı, Perşembe günü serbest bırakılabileceğini söylüyor.
KILIK DEĞİŞTİRMEDEKİ USTALIĞI NEDENİYLE 'YILAN' OLARAK TANINIYOR
Sobhraj, 1972 ile 1982 yılları arasında işlenen ve kurbanların uyuşturulduğu, boğulduğu, dövüldüğü veya yakıldığı 20'den fazla cinayetle bağlantılı.
Kılık değiştirme konusundaki ustalığı, hapishaneden kaçma yeteneği ve genç kadınları hedef alma eğilimi nedeniyle ‘The Serpent’ (Yılan) olarak anılıyor.
Daha sonra, katil hakkında 2020'de yayınlanan bir BBC-Netflix dizisinin adı oldu.
Katmandu'daki mahkumiyetlerinden önce Sobhraj, bir otobüs dolusu Fransız turisti zehirlemekten Hindistan'da 20 yıl hapis yatmıştı.
Bu süre zarfında gardiyanları uyutarak kısa bir süre hapishaneden kaçmayı başardı. Daha sonra kaçışın cezasını uzatmak ve beş cinayetten daha arandığı Tayland'a iade edilmekten kaçınmak için bir hile olduğunu iddia etti.
Sobhraj hakkında, Tayland'da işlediği suçlar nedeniyle yeterli delil toplanabilmiş ve cinayet soruşturması burada mahkemeye taşınmıştı.
Ancak bu ülke yasalarına göre şüphelinin 20 sene yakalanamaması, suçlamaların düşmesi anlamına geldiği için olası bir idam cezasından kurtuldu.
Hindistan'da serbest bırakılmasının ardından Sobhraj, 2003 yılında Katmandu'da bir kumarhanede görülmesiyle Bronzich'i öldürmekten tutuklanmıştı.
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