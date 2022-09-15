The Sun gazetesinden "Putin'e suikast girişimi" iddiası

15 Eylül 2022 Perşembe, 01:02

İngiliz gazetesi The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracına saldırı yapıldığını iddia etti.

The Sun, Putin'in makam aracının sol ön tekerleğinde bir patlama meydana geldiğini, ardından dumanlar çıktığını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in aracın içinde olmaması nedeniyle suikasttan kurtulduğunu iddia etti.

The Sun gazetesi bu bilgiyi Kremlin kaynaklarına dayandırırken, haber dünya basınında yayımlanmaya başladı. The Sun ayrıca Putin'in güvenli bir yere götürüldüğünü öne sürdü.

Rusya'daki resmi kurumlarından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı.