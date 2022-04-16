The Times: İngiliz SAS komandoları Ukraynalı askerleri eğitiyor
İngiliz basını, Birleşik Krallık ordusuna mensup SAS subaylarının, Ukraynalı askerlere tanksavar füze eğitimi vermek için Ukrayna'ya geldiğini kaydetti.
The Times, bir grup İngiliz Special Air Service (SAS) özel harekat subayının savaşın devam ettiği Ukrayna’ya geldiğini ve Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini iddia etti.
Taburu Kiev'in kuzey eteklerindeki Obolon'da konuşlanmış olan Yüzbaşı Yuriy Myronenko, Times'a demecinde, İngiliz askeri eğitmenlerin Ukraynalı askerlere, şubat ayında teslim edilen İngiliz yapımı NLAW tanksavar füzelerini kullanma eğitimi vermeye geldiklerini söyledi.
'2014'TEN BERİ UKRAYNA'DALAR'
Daily Mail'de yer alan bir başka habere göre, İngiliz askeri eğitmenler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgalinden bu yana Ukrayna'da bulunuyordu, ancak Putin'in Ukrayna'yı topyekun işgal emri verme olasılığının artmasıyla şubat ayında geri çekildiler.
Birleşik Krallık, şubat ayından bu yana Ukrayna'ya 3.600'den fazla Yeni Nesil Hafif Tanksavar Silahı (NLAW) teslim etti.
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