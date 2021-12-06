Thomas Massie: ABD'de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin silahlı Noel fotoğrafı tepki çekti

06 Aralık 2021 Pazartesi, 12:43

@REPTHOMASMASSIE Thomas Massie ve ailesinin fotoğrafı Twitter'dan paylaşıldı.

Michigan'da 15 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiği, dört gencin hayatını kaybettiği ve yedisinin yaralandığı silahlı okul saldırısının üzerinden henüz birkaç gün geçmesi, silahlı saldırı kurbanlarının ailelerinin yanı sıra iki taraftan politikacıların da tepkisiyle karşılaştı.

Bunun üzerine Massie hem destek hem de kendisini "duygusuz" olarak gören eleştiri mesajlarını tekrar paylaştı.

ABD'de bu yıl okullarda 130'dan fazla silahlı olay meydana geldi.

Ülkede geçtiğimiz yıl 20 bin kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

Michigan saldırısı da silah bulundurma ve kullanma hakkı üzerine tartışmaları tekrar canlanmıştı.

2018'de Florida'da Parkland Lisesi'ndeki saldırıda kızı Jamie'yi kaybeden Fred Guttenberg, Massie'nin paylaşımına kızının ve onun mezarının fotoğrafıyla cevap verdi.

Massie kendi partisinden de tepki aldı.

Getty Images Thomas Massie, Ocak 2020'de silah haklarıyla ilgili konuşuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski iletişim müdürü Anthony Scaramucci de bunlardan biriydi.

Ancak muhafazakar kesimden destek mesajları da geldi.

Silah hakkı destekçisi ve Colorado temsilcisi Lauren Boebert Twitter üzerinden, "İşte benim tarzım bir Noel kartı" yazdı.

Diğer bir Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Jose Castillo da bir Noel şarkısı sözlerini paylaşarak daha çok Thomas Massie gibi daha çok bürokrat görmek istediğini belirtti.

Silah bulundurmakla ilgili yapılacak kısıtlamaların okul katliamlarını durdurmayacağını söyleyen Massie 2012 senesinde Kentucky'den Temsilciler Meclisi'ne seçildiğinden bu yana partisinin liberal kanadında yer alıyor.