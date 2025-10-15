Thunberg'den İsrail’e işkence iddiası: 'Su verilmedi, tekmelendim'

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak isterken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan İsveçli çevre aktivisti Thunberg'in, İsrail hapishanesinde yaşadıklarını, ülkesinin Aftonbladet gazetesine anlattı.

İsrail hapishanelerinde yargılamadan tutulan binlerce Filistinli ve yüzlerce çocuk olduğunu aktaran Thunberg, "Benim gibi İsveç pasaportu taşıyan beyaz bir kişiyi uluslararası sularda durdurup hapse atan ve işkence yapan İsrail, Filistinli tutsak ve çocuklara neler yapmaz ki" ifadelerini kullandı.

Thunberg uluslararası sularda hukuksuzca alıkonulup İsrail'de hapishaneye atıldıktan sonra hiç kendisine su verilmediğini kaydeden Thunberg, "Beni yere yatırıp ellerimin arasına İsrail bayrağı bağladılar. İsrail bayrağı dalgalandığında, 'Bayrağa dokunma.' diye sırtıma her defasında tekme atıldı. Bana 'fahişe' diye hitap edildi ve zehirli gazla boğarak öldüreceklerini söylediler" diye konuştu.

İsrailli yetkililerin bavulunun üzerine hakaret içeren ifadeler yazdığını söyleyen Thunberg, "Bavulumu teslim adlığımda, üzerinde 'Fahişe Greta' yazısı ve erkek cinsel organı çizilmiş figürlerle karşılaştım. Bunu 5 yaşındaki çocuklar bile yapmaz" dedi.

Kendisine sahip çıkmayan İsveç hükümetini "faşist" olarak suçlayan Thunberg, "İsrail bizi uluslararası sularda durdurdu ancak hükümetimiz sahip çıkmadı. Ukrayna'ya seyahat yasağı olan bölgelere yardım götüren İsveçliler ise hükümetimiz tarafından övüldü. Dolaysıyla bu iki karşılaştırma hükümetimizin faşist olduğunu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.