THY ile ilgili kritik iddia gündemde: 'Yasaklanabilir'
Türk Hava Yolları'nın (THY) adının Belarus'a göçmen taşıdığı iddialarına karışması nedeniyle kurumun Avrupa Birliği'nce (AB) yasaklanabileceği iddia edildi.
Türk Hava Yolları, Polonya ile Belarus sınırında krize neden olan göçmenlerle ilgili haberlere konu olmuştu. Geçtiğimiz gün THY tarafından yapılan açıklamada, "Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanılmıştı. EUobserver ise THY ile ilgili kritik bir iddiayı gündeme getirdi. THY ve FlyDubai'nin AB'de yasaklanabileceği öne sürüldü.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, “AB, insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren üçüncü ülke havayollarını kara listeye almak da dahil olmak üzere nasıl yaptırım uygulanacağı konusunu düşünecek” açıklamasında bulundu.
Von der Leyen, Josep Borrell ve Margaritis Schinas'ın, Minsk'e uçuşları durdurmaları için Ermenistan, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere de seyahat edeceklerini de sözlerine ekledi.
GÖÇMENLERİ TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE...
Kritik iddia ise EUobserver tarafından gündeme getirildi. Haberde, Türk Hava Yolları'nın AB'de yasaklanabileceği belirtildi. EUobserver şu ifadeleri kullandı:
"THY ve FlyDubai, göçmenleri Belarus'a taşıdığı için AB'de yasaklanabilir."
Belarus havayolu Belavia, halihazırda AB'de yasaklanmış durumda. EUobserver, Minsk Havalimanı verilerinden elde ettiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın sınır krizine rağmen hala günde iki kez İstanbul'dan Minsk'e göçmen taşıdığını gösterdi.
LİTVANYA İDDİA ETMİŞTİ: 'YOK SAYMAYACAĞIZ'
Litvanya Başbakanı Simonyte temmuz ayında Türkiye'yle ilgili iddiaları gündeme getirmişti. Simonyte, göçmenlerin Belarus'a Bağdat Havalimanı üzerinden geldiğini ancak İstanbul'dan gelen göçmenleri de yok sayamayacağını belirtmişti. Reuters'ın söz konusu haberinde, “Yetkililer ayrıca bir göçmenin üzerinde tespit edilen ve 27 Mayıs tarihinde İstanbul'dan Minsk'e uçuş yapan Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya ait dört biniş kartının kopyalarını da gönderdi” ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: EUobserver/Reuters
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