THY’nin Paris seferine grev engeli
Türk Hava Yollarının yarın gerçekleştirmeyi planladığı Paris-İstanbul seferi, havalimanı çalışanlarının greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.
Avrupa'daki bazı ülkelerde yapılan grevle birlikte yaşanan personel azlığına bağlı olarak uçuş iptalleri yaşanıyor.
İngiltere, Belçika ve Fransa’daki grevler nedeniyle birçok hava yolu şirketi çok sayıda seferlerini iptal etmek durumunda kaldı.
Bu çerçevesinde THY’nin Paris seferi de grev engeline takıldı. Başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı’nda Türkiye saatiyle 08.00-15.00 arasında yangınla mücadele ve acil durum ekiplerinin grev yapacak olması nedeniyle THY’nin TK 1830 sefer sayılı Paris-İstanbul seferi iptal edildi.
Video Haberler
- İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hayalet ağı çıkarıldı
- Anadolu Otoyolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
- Ekmeği ucuza satan fırıncının iş yerine 'tüfekli' saldır
- Uçakla ülkelerine gönderildi
- Altında yıl sonu için korkutan tahmin
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Yeni bir açılım mı?
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Gevrek ve boyoza bir zam daha
- Soylu yine ses çıkarır mı?
- Şampiyonluk belgeseli sinemalara geliyor!
- AKP'li belediyeden sabah operasyonu