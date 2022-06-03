THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:30

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin internet sitesi ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.