Tibetli aktivistin BM önündeki protestosu ölümle sonuçlandı

New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi yakınında meydana gelen olayda ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

New York Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, perşembe akşamı yerel saatle 18.30 sıralarında gelen acil ihbar üzerine olay yerine gitti. Ağır yaralı halde bulunan kişi Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Polis, yaşamını yitiren kişinin kimliğini ve olayın nedenini resmi olarak açıklamadı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Tibetlilere ait Voice of Tibet adlı medya kuruluşu, hayatını kaybeden kişinin Tibetli aktivist Lobga Rangzen olduğunu duyurdu. Kuruluş, Rangzen’in BM binası yakınında Tibet’in bağımsızlığı ve Tibetliler arasında birlik çağrısı yaptıktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yerel basına göre Rangzen, Uber şoförü olarak çalışıyordu ve olay yerine Tibet bayrağıyla gitti. Kendisini tanıyan Tibetli topluluk üyeleri, Rangzen’in Çin yönetiminin Tibetlilere yönelik politikalarına tepki duyduğunu belirtti.

ÇİN'İN YENİ YASASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Olay, Çin’de bu hafta yürürlüğe giren yeni “etnik birlik” yasasına yönelik tepkilerin sürdüğü bir dönemde yaşandı.

Söz konusu yasa, Tibetliler ve Uygurların da aralarında bulunduğu Çin’deki 55 etnik azınlık için ortak bir ulusal kimlik oluşturmayı hedefliyor. Tibetli gruplar ise düzenlemenin asimilasyon baskısını artıracağını savunarak yasaya karşı çıkıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, olayla ilgili yaptığı açıklamada Tibet’in “antik çağlardan bu yana Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası” olduğunu açıkladı. Guo, ilgili ülkelerin olayı kendi iç hukukları çerçevesinde ele almasını beklediklerini söyledi.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sürgündeki Tibetli gruplar ise Çin’in Tibet bölgelerinde baskıcı politikalar izlediğini belirtiyor. Pekin yönetimi bu suçlamaları reddediyor.

TİBET PROTESTOLARI

Tibetlilerin Çin politikalarını protesto etmek amacıyla daha önce de benzer ölümcül eylemler gerçekleştirdiği biliniyor.

International Campaign for Tibet’e göre 2009-2022 yılları arasında 150’den fazla Tibetli bu tür protestolarda yaşamını yitirdi; bunların 10’u sürgündeki Tibetliler tarafından gerçekleştirildi.

International Campaign for Tibet Başkanı Tencho Gyatso, Rangzen’i “Tibet için yorulmak bilmeyen bir savunucu” olarak nitelendirerek ölümünden derin üzüntü duyduklarını açıkladı.