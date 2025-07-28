Ticaret anlaşması Avrupa’da kriz yarattı: 'Karanlık bir gün'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ile vardığı yeni ticaret anlaşması, kıta genelinde yoğun eleştirilere neden oldu.

The Telegraph’ın haberine göre, Fransa Başbakanı François Bayrou, anlaşmayı “Avrupa için karanlık bir gün” olarak niteledi.

Bayrou, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerlerini savunmak ve çıkarlarını korumak üzere birleşmiş özgür halkların ittifakının boyun eğmeye karar verdiği karanlık bir gün” ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın ayrıntılarına göre, ABD Avrupa’dan ithal edilen tüm mallara yüzde 15’lik sabit bir gümrük vergisi uygulayacak. Ancak bazı ürünler bu kapsamın dışında bırakıldı.

Aynı dönemde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yapılan benzer bir anlaşmada ise İngiliz ihracatına uygulanacak gümrük vergisi yalnızca yüzde 10 olarak belirlendi. Bu fark, Avrupa kamuoyunda ‘Britanya’dan daha kötü bir anlaşma’ yorumlarına neden oldu.

MACARİSTAN’DAN VON DER LEYEN’E SERT SÖZLER

Anlaşmanın ardından sadece Fransız lider değil, diğer Avrupalı siyasetçiler de tepkilerini dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i hedef alarak, onun “ABD Başkanı Trump tarafından kahvaltıda yutulduğunu” söyledi ve von der Leyen’i etkisiz olmakla suçladı.

Avrupa Parlamentosu’nun ABD ilişkileri komitesinin başkanı İtalyan sosyal demokrat Brando Benifei ise, “İngiltere’den daha kötü şartlar elde etmiş gibi görünüyoruz. Bu iyi bir başlangıç değil. Gerçekte ne elde ettiğimizi anlamak için detaylara bakmamız gerek” açıklamasında bulundu.

İngiltere’de ise hükümet kanadı anlaşmadan memnun. İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jonathan Reynolds, İngiltere’nin daha iyi şartlarda anlaşma yapmasının temel nedeninin Brexit olduğunu savundu. Reynolds, “Aradaki farkın nedeni Brexit, bundan hiç şüphem yok” dedi.