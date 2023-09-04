Ticaret Bakanı Bolat, Japon basınına konuştu: Türkiye'nin inşaat sektörü çok rekabetçi ve güçlü

Yayınlanma: 04.09.2023 - 11:57

Güncelleme: 04.09.2023 - 11:57

Japonya'nın ulusal gazetelerinden Nikkei Asia, Türk ve Japon yetkililere dayandırdığı bir haberinde, savaş sona erdiğinde Türkiye ve Japonya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda işbirliği yapacağını yazdı.

Haberde, Türk ve Japon kabine üyelerinin Salı günü İstanbul'da bir araya gelececeği bildirildi. Japon yetkililer, Ukrayna da dahil olmak üzere üçüncü ülkelerde işbirliği konusunda ortak bir bildiri yayınlanacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın, Japonya Dış Ticaret Örgütü tarafından düzenlenen bir iş forumunda konuşma yapacağı, forumda Ukrayna ile işbirliğine ilişkin bir oturum da yer alacağı belirtildi.

Ayrıca, Türk, Japon ve Ukraynalı şirket temsilcileri ve yetkilileri, Türkiye-Ukrayna İş Derneği tarafından düzenlenen üçlü iş forumunun açılışı için 21 Eylül'de İstanbul'da bir araya geleceği ifade edildi. Organizatörlere göre üçlü forumda enerji, ulaşım, sağlık, altyapı, konut inşası ve yatırım alanlarında işbirliği ele alınacak.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Ticaret Bakanı Bolat, gazeteye verdiği bir demeçte, Ukrayna'nın yeniden inşasının Türk ve Japon şirketlerinin işbirliği yapması için "önemli bir fırsat" olacağını söyledi.

Ukrayna da dahil olmak üzere Türkiye'nin inşaat sektörünün "çok rekabetçi ve güçlü" olduğunu vurgulayan Bolat, "Bu konuda mümkün olan en kısa sürede bir iş toplantısı düzenlemenin ve görüş ve deneyim alışverişini kolaylaştırmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. En önemli hedefimiz, Türk müteahhitlerinin girişimcilik becerilerini ve yerel pazar bilgilerini Japonya'nın finansman kabiliyetleri ve teknolojileriyle birleştirerek bir sinerji yaratmak ve önemli projeler üstlenmektir" dedi.

Bolat ayrıca, Türk işçilerin savaş alanında çalışabilecek kapasitede olduğunu, ancak işçi güvenliğini göz önünde bulundurarak yeniden inşa çalışmalarının başlaması için "düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini" dile getirdi.

"TÜRK ŞİRKETLERİ, BUGÜNE KADAR UKRAYNA'DA 262 PROJE ALDI"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, gazeteye yaptığı açıklamada, Türk müteahhitlerin bugüne kadar Ukrayna'da 9,3 milyar dolar değerinde 262 proje aldığını söyledi.

Türk şirketlerinin, savaşın ortasında Kiev ve Irpin çevresindeki kritik köprülerin onarımı gibi önemli projelere katılmaya başladığını belirten Eren, bu katılımın Ukrayna'nın talebi üzerine gerçekleştiğini ve "Türk müteahhitlerin Ukrayna'nın yeniden inşasında nasıl önemli sorumluluklar üstlenebileceğini" gösterdiğini kaydetti.

Eren, Ukraynalı yetkililerin "tarım ürünleri ihracatı ve lojistikle ilgili altyapıya yatırım yapılması gerektiğini vurguladıklarını", özellikle de Polonya sınırındaki kontrol noktalarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda bile ülkenin güvenli Batı yakasında ve savaştan uzakta enerji projelerinin gerçekleştirilmesi mümkündür. Savaş sona erdiğinde hasar gören yolların, köprülerin, demiryollarının, enerji altyapısının, hastanelerin, okulların ve idari binaların yeniden inşa edilmesi gerekecektir."

"ÖZEL SEKTÖRÜ DE OYUNA DAHİL ETMELİYİZ"

Gazeteye konuşan Türkiye-Ukrayna İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, savaştan önce Ukrayna'da 700'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine ve yatırımlarının 4,5 milyar doları aştığına dikkat çekerek, Türk müteahhitlerin Ukrayna genelinde havaalanı terminalleri, konutlar, oteller, enerji tesisleri ve yollar inşa ettiğini söyledi.

Pehlivan, "Kamu sektörü ve devletin katılımı tek başına yeterli olamaz. Özel sektörü de oyuna dahil etmeliyiz. Japonya'nın finansal ve teknolojik gücü, Türk inşaat şirketlerinin deneyim, bilgi ve becerileri, halihazırda Ukrayna'ya yurtdışından en büyük makine ve enerji ekipmanı tedarikini sağlayan Türk ekipman üreticileri ile Ukraynalı şirketlerin işbirliği, Ukrayna'nın yeniden yapılanma çabalarını şüphesiz hızlandıracaktır" dedi.