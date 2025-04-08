Ticaret savaşı kızışıyor! ABD'den Çin'e yüzde 104 ek vergi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 20:31

Güncelleme: 08.04.2025 - 20:31

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ürünlerine yönelik karşı tarifelerini kaldırmaması durumunda, mevcut tarifeleri yüzde 50 oranında artıracağını söylemişti.

Çin ise yüzde 34 oranındaki karşı tarifeleri kaldırmayacağını ifade etmişti.

Bunların ardından Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Çin’e yüzde 104 oranında ek gümrük vergisi uygulamasına geçti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, karar kapsamında yüzde 104’lük ek vergi tarifesi yarından (9 Nisan) itibaren yürürlüğe girecek.