Trump'ın vergileri ardından borsalarda çöküş senaryosu: Tarihi kayıplar gündemde!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 15:53

Güncelleme: 08.04.2025 - 15:53

Küresel ticaret gerilimi nedeniyle ABD borsalarında yaşanan sert düşüş yatırımcıların ekonomik durgunluk endişesiyle daha karamsar senaryolara yönelmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ek gümrük vergilerinin ardından, hisse senedi piyasalarında koronavirüs döneminden bu yana en sert haftalık düşüş yaşandı. Bu sürecin ardından pazartesi günü de piyasalarda sert dalgalanmalar gözlendi.

S&P 500’DE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ ENDİŞESİ

Ticaret savaşı sürecinin belirsizliği devam ederken, Wall Street'teki analizciler S&P 500 endeksinin zirve seviyesinden yüzde 50'ye varan oranda düşebileceği uyarısında bulunuyor. Endeks, 19 Şubat'taki zirvesinden bu yana yüzde 17'den fazla değer kaybederek 5.062,25 puandan kapandı.

Miller Tabak Baş Piyasa Analizcisi Matthew Maley, endeksin 4.300 seviyelerine düşmesinin muhtemel olduğunu, 4.000 puanın altının da sürpriz olmayacağını söyledi.

Bazı analizciler, olası bir ekonomik çöküşte endeksin 2000 yılındaki dot-com balonu sonrası yaşanan gibi yüzde 50’ye yakın düşebileceği görüşünde.

75 YILIN EN SERT KAYIPLARINDAN BİRİ

Truist Advisory Services'tan Keith Lerner, geçen haftaki yüzde 10,5’lik iki günlük düşüşün, 1950’den bu yana yaşanan en büyük kayıplardan biri olduğunu belirtti. Benzer düşüşler 2020 pandemisi, 2008 küresel krizi ve 1987 Kara Pazartesi gibi dönemlerde görülmüştü.

Dün yaşanan dalgalanmalara rağmen S&P 500 sadece yüzde 0,2 değer kaybederken, piyasalardaki belirsizliği gösteren CBOE Volatilite Endeksi (VIX), son 5 yılın en yüksek kapanışını yaptı.

JPMORGAN VE EVERCORE’DAN DÜŞÜŞ SENARYOLARI

JPMorgan, olumsuz koşulların devam etmesi halinde S&P 500’ün yıl sonunda 4.000 puan seviyesine inebileceğini tahmin ediyor. Evercore ISI ise "SuperBear" senaryosunda endeksin 3.100’e kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

Bu senaryo, yüzde 50’ye yakın bir düşüş anlamına geliyor ve şirket kârlarında sert gerilemeler ile kredi piyasalarındaki sıkıntıları temel alıyor.

KÂR BEKLENTİLERİ VE DEĞERLEMELERDE GERİ ÇEKİLME

Tallbacken Capital Advisors’tan Michael Purves, kâr düşüşlerinin endeksi 4.000 puana çekebileceğini belirtiyor. Bu düşüş beklentisi, yüksek değerlemelerin düşmesi ve şirket kâr tahminlerinde gerileme olasılığına dayanıyor.

LSEG Datastream’e göre S&P 500’ün ileriye dönük F/K oranı şubat ayında 22,4 iken geçen hafta 18,4’e düştü.

RESESYON ENDİŞESİ

LSEG IBES verileri, 2025’te şirket kârlarında yüzde 10,4 artış bekliyor. Ancak Ned Davis Research, resesyon dönemlerinde kârların yılda ortalama yüzde 24 azaldığını hatırlatıyor.

Robeco’dan Colin Graham, resesyon olasılığının yüzde 50 olduğunu ve bu durumda endeksin yüzde 20-25 daha gerileyebileceğini ifade etti.

TÜM SENARYOLAR KÖTÜMSER DEĞİL

Analistlerin çoğu olumsuz senaryoları ciddiye alsa da bunların en olası sonuçlar olmadığı görüşünde. Evercore, baz senaryosunda S&P 500’ün yıl sonunda 5.600 puana ulaşmasını bekliyor. Bu da mevcut seviyeden yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Ticaret savaşında olası olumlu gelişmelerin piyasaları hızla toparlayabileceği belirtiliyor. Nitekim Trump’ın gümrük vergilerini 90 gün ertelemeyi düşündüğüne dair çıkan haber borsalarda geçici bir yükseliş yarattı. Ancak Beyaz Saray’ın haberi yalanlaması sonrası piyasalarda yeniden gerileme görüldü.