Çin'den ABD'ye sert vergi tepkisi: 'ABD bu politikada ısrarcı olursa...'

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:52

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:52

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin vergi artışlarına yönelik tutumuna karşı olduklarını belirterek ek vergi getirilmesine yönelik her türlü adıma karşılık verileceğini ifade etti.

Açıklamada, ABD'nin vergi tehdidiyle yanlış bir tutumu sürdürdüğü ve baskıcı yaklaşımını yeniden gözler önüne serdiği vurgulandı. "Eğer ABD bu politikada ısrarcı olursa, Çin kararlı ve etkili karşı önlemlerle yanıt verecektir" denildi.

Çin Merkez Bankası da piyasalara yönelik istikrarı sağlamak amacıyla gerektiğinde yeniden borç verme mekanizmalarıyla destek sağlayacağını duyurdu.

Öte yandan, Çin'in egemen varlık fonu Çin Yatırım Kurumu bünyesindeki Central Huijin şirketi, tıpkı önceki gün olduğu gibi, Çin borsalarında hisse alımları yaparak piyasa dengelerine katkıda bulunacağını açıkladı.

Trump’ın açıklamaları sonrası Asya borsalarıyla birlikte Çin hisse senedi piyasalarında da düşüş yaşanmıştı.

ABD VE ÇİN ARASINDA YENİ GERGİNLİK

Çin'in tepkisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yüzde 34 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmasının ardından geldi.

Washington yönetimi, daha önceki yüzde 10’luk vergiye ek olarak yüzde 24 oranında yeni bir “karşılıklı vergi” uygulamasına gidileceğini ve toplam ek verginin yüzde 34'e ulaşacağını ilan etmişti.

Bu son adımla birlikte ABD’nin Çin’den ithal edilen ürünlere uyguladığı toplam gümrük vergisi oranı yüzde 54’e kadar yükselmiş oldu.

Çin ise ABD’nin vergi kararlarına tepki gösteren ilk ülke oldu ve aynı oranda, yüzde 34’lük bir ek vergiyle karşılık vereceğini açıkladı.

Buna ek olarak, Pekin yönetimi Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) ABD aleyhine dava açarken, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına sınırlamalar getirdi ve Amerikan şirketlerine yönelik çeşitli yaptırımlar duyurdu.

Başkan Trump ise bu gelişmelere karşılık olarak, Çin’in 8 Nisan’a kadar ek vergi kararını geri çekmemesi halinde yüzde 50 oranında ilave bir vergi daha uygulanacağını ve iki ülke arasında planlanan görüşmelerin iptal edileceğini bildirdi.



