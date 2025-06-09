TikTok fenomeni Khaby Lame ABD'den sınır dışı edildi

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), sosyal medya fenomeni Khaby Lame'in 30 Nisan'da ülkeye giriş yaptığını ve vize süresini aştığını açıkladı. Lame, 6 Haziran Cuma günü Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yetkililer, Lame’e gönüllü olarak ülkeden ayrılma hakkı tanıdı ve fenomen isim ABD'den ayrıldı.



Aşırı sağ görüşleriyle bilinen sosyal medya figürü Bo Loudon, Lame’i yetkililere kendisinin ihbar ettiğini iddia etti. Loudon, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump’ın arkadaşı olarak tanınıyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Loudon, “Vizesi geçerli olmayan yasa dışı bir yabancı olduğunu keşfettim, vergi kaçırıyordu. Kendisinin sınır dışı edilmesini sağladım. Kimse yasaların üstünde değildir,” dedi.

KHABY LAME KİMDİR?

Gerçek adı Seringe Khabane Lame olan Khaby Lame, Senegal doğumlu ve 2022 yılında İtalyan vatandaşlığına geçti. Pandemi döneminde işsiz kaldıktan sonra sosyal medyada çektiği, sessizce "yaşam tüyolarını" tiye alan videolarla ün kazandı. TikTok'ta 162 milyondan fazla takipçiye sahip olan Lame, platformda en çok takipçiye sahip kişi konumunda.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Lame, aynı zamanda Juventus taraftarı. 2022’de Milano Moda Haftası’nda podyuma çıkan sosyal medya yıldızı, geçtiğimiz ay Met Gala’da da boy gösterdi. Forbes’un verilerine göre, Haziran 2022 ile Eylül 2023 arasında reklam anlaşmalarından 16.5 milyon dolar gelir elde etti.