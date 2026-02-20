TikTok fenomeninin milyar dolarlık anlaşması çökme noktasında

Dünyanın en popüler TikTok fenomeni Khaby Lame’in adını taşıyan 975 milyon dolarlık halka açılma planı, ortak şirketin hisselerinde yaşanan sert düşüş nedeniyle belirsizliğe girdi.

Hong Kong merkezli Rich Sparkle Holdings, geçtiğimiz ay Khaby Lame’in sosyal medya ve e-ticaret faaliyetlerini bünyesine katmak üzere bir birleşme planı açıklamıştı. Ancak anlaşmanın, Rich Sparkle’ın hisse performansına bağlı olması, son haftalarda yaşanan düşüşle birlikte Lame’in potansiyel kazancını ciddi şekilde aşağı çekti.

Şirket hisseleri geçen ay 180 dolara kadar yükseldikten sonra, perşembe günü kapanış itibarıyla 11 dolara kadar geriledi.

SESİZ VİDEOLARDAN ZİRVEYE

Nefes'te yer alan habere göre, Senegal asıllı İtalyan içerik üreticisi Khaby Lame, karmaşık “hayat kolaylaştırma” videolarıyla dalga geçen sessiz TikTok videoları sayesinde küresel bir fenomene dönüştü. Bugün 160 milyondan fazla takipçisiyle dünyanın en çok takip edilen TikTok içerik üreticisi konumunda bulunuyor.

Planlanan anlaşma kapsamında Rich Sparkle, Lame’in fikri mülkiyet hakları karşılığında şirkete 75 milyon yeni hisse ihraç etmeyi ve bu hisseleri 13 dolar referans fiyat üzerinden değerlemeyi öngörüyordu. Ancak bu değer, yalnızca hisselerin piyasada alıcı bulması halinde nakde çevrilebiliyor.

Rich Sparkle, geçmişte finansal baskı ve dokümantasyon alanında faaliyet gösterirken, birleşme sonrası iş modelini köklü biçimde değiştirmeyi hedefliyor. Şirket, Khaby Lame’in yapay zekâ destekli dijital bir avatarını oluşturarak bu avatar üzerinden sosyal medyada marka iş birlikleri yapmayı ve ürün satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Şirket projeksiyonlarına göre bu avatar, yıllık 4 milyar dolara kadar ürün satışı yaratabilir. Ancak uzmanlar bu hedefin oldukça iddialı olduğuna dikkat çekiyor.

TEK BİR KİŞİYE BAĞLI

Wharton Üniversitesi’nden yönetim profesörü Paul Nary, şirket hakkında kamuoyuna açık finansal bilgilerin sınırlı olduğunu belirterek, “Normalde satın alınan varlık hakkında çok daha fazla detay olur. Burada şirketin tüm değeri tek bir kişiye ve onun etrafındaki işlere bağlı” dedi.

Anlaşmanın henüz Nasdaq tarafından onaylanmadığı ve resmen tamamlanmadığı belirtilirken, bu nedenle hisse düşüşünün Lame’in mevcut servetini şimdilik doğrudan etkilemediği ifade ediliyor. Taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇİN MODELİ BATIYA TAŞINACAKTI

Dijital avatarlar özellikle Çin’de canlı yayın e-ticaretinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Baidu, JD.com ve Alibaba’nın Taobao platformlarında kullanılan yapay zekâ avatarları, tek bir yayında milyonlarca dolarlık satış gerçekleştirebiliyor.

Ancak uzmanlara göre ABD ve Avrupa pazarları, henüz Çin’deki ölçekte bir canlı ticaret hacmine sahip değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse, ABD merkezli canlı yayın platformu Whatnot, 2025 yılında toplam 8 milyar dolarlık satış hacmine ulaştı. Rich Sparkle’ın tahmini, Khaby Lame’in tek başına bu rakamın yarısına yakın satış yaratabileceğini öngörüyor.

DOLAYLI HALKA ARZ

Khaby Lame’in halka açılma süreci, geleneksel bir IPO yerine “ters birleşme” yöntemiyle yürütülüyor. Bu yöntemde özel bir şirket, hâlihazırda borsada işlem gören bir şirketle birleşerek dolaylı yoldan halka açılıyor.

Notre Dame Üniversitesi’nden finans profesörü Tim Loughran, ters birleşmeler için “daha ucuz ama yatırımcılar açısından daha riskli” değerlendirmesinde bulunuyor.

Benzer yöntemle halka açılan influencer odaklı şirketlerin bir kısmı, geçmişte ciddi değer kayıpları ve borsadan çıkarılma süreçleri yaşamıştı.