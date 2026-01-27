TikTok, Meta ve YouTube’a ağır suçlama: Gençleri bilerek 'bağımlı' mı yaptılar?

Sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki psikolojik etkileri, yıllar süren tartışmaların ardından nihayet mahkeme salonuna taşındı. Salı günü Los Angeles’ta başlayan davanın merkezinde, algoritmaların gençleri kasten bağımlı hale getirdiği ve ağır psikolojik hasarlara yol açtığı iddiaları yer alıyor.

"KÂR UĞRUNA GENÇLİĞİ FEDA ETTİLER" İDDİASI

KGM rumuzuyla dava açan 19 yaşındaki bir genç ve annesi; TikTok, Meta (Instagram/Facebook) ve YouTube’u hedef alıyor. Dava dosyasında yer alan iddialar ise oldukça sarsıcı:

Platformların, çocukları ve gençleri bilerek bağımlılık yapıcı özelliklerle kuşatması.

Gençlerin tanımadıkları yetişkinlerle eşleşmesine zemin hazırlanması.

Kullanıcıların depresif içeriklere maruz bırakılarak intihar düşünceleri ve vücut dismorfisi (beden algı bozukluğu) gibi ağır hasarlara sürüklenmesi.

Çocuk güvenliği savunucuları, süreci 90’lı yıllarda sigara şirketlerine karşı açılan tütün endüstrisi davalarına benzetiyor. Davacılar, teknoloji devlerinin ürünlerinin zararını bildiği halde daha fazla kâr için sessiz kaldığını savunuyor.

DEV ŞİRKETLERDEN SAVUNMA: "GÜVENLİK ÖNCELİĞİMİZ"

Suçlamaların odağındaki Meta ve YouTube, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek reddetti. Şirketler; ebeveyn denetim araçları, yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemleri ve içerik kısıtlamaları için milyarlarca dolar yatırım yaptıklarını ifade ediyor. Savunma tarafı, bu platformların gençler için sadece birer eğlence aracı değil, aynı zamanda hayati birer sosyal bağ kurma alanı olduğunu ileri sürüyor.

1.500 DAVANIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Birkaç hafta sürmesi beklenen davada, teknoloji dünyasının en üst düzey yöneticilerinin tanık kürsüsüne çıkması bekleniyor. Bu davanın sonucu, benzer suçlamalarla bekleyen yaklaşık 1.500 diğer dava için de emsal teşkil edecek.

Mahkemeden çıkacak olası bir aleyhte karar, sosyal medya devlerini milyarlarca dolarlık tazminat ödemeye mahkûm edebilir ve internetin işleyiş biçimi olan algoritmaların tamamen değiştirilmesini zorunlu kılabilir.



