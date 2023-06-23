Titan denizaltıyla yolculuktan son anda vazgeçenler anlattı: Oğlumun arkadaşları onu korkutmuştu

Yayınlanma: 23.06.2023 - 20:24

Güncelleme: 23.06.2023 - 20:26

Daily Mail’in derlediği habere göre, 1912'de buz dağına çarparak batan Titanic'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla düzenlenen seferde kaybolan Titan denizaltısının arama alanında enkaz bulunmasının ardından 250 bin dolarlık bu seyahati daha önce planlayan isimler ortaya çıkmaya başladı.

ABD’li iş insanı Jay Bloom, denizaltında hayatını kaybeden şirket CEO’su Stockhon Rush’ın kendisine son dakika oğlu ve kendisi için 100 bin dolarlık iki bilet teklif ettiğini söyledi.

Bloom, seyahate istekli olduğunu, ancak oğlunun arkadaşlarından dalış hakkında tehlikeleri duyduktan sonra korkmaya başladığını, bu nedenle seyahate katılmadıklarını kaydetti.

Geçmişte Titan seyahatine katılmış isimlerden biri olan Robert Mester ise, kendisine bu yolculuğun da teklif edildiğini ancak denizaltındaki teknik yetersizlikleri daha önce fark ettiği için güvensiz bulduğu gerekçesiyle reddettiğini dile getirdi.

İngiltere’de yaşayan Chris Brown ise yolculuk için 80 bin dolarlık depozito yatırdığını, ancak daha sonra güvenlik endişeleri nedeniyle vazgeçtiğini belirtti.

15 Nisan 1912 tarihinde buz dağına çarptıktan sonra batan Titanik gemisinin enkazını araştırmak için OceanGate şirketinin Titan adını verdiği denizaltısı Atlantik Okyanusu’na turistik bir gezi düzenlemişti. Yetkililer Perşembe günü Titanik enkazından 1.600 fit (yaklaşık 487 metre) uzakta bir enkaz alanı bulunduğunu doğruladıktan sonra Titan denizaltısına binen beş yolcunun "feci bir iç patlamada" hayatını kaybettiğini duyurdu.