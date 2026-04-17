Titanic faciasından kalan nadir parça açık artırmada

İngiltere’nin Wiltshire kontluğunda faaliyet gösteren “Henry Aldridge and Son” müzayede evi tarafından satışa çıkarılacak yeleğin, bir Titanic kurtulanına ait olduğu bilinen ve bugüne kadar açık artırmaya sunulan tek örnek olduğu belirtildi.

Yetkililer, parçayı “koleksiyoncular için eşsiz bir fırsat” olarak nitelendiriyor.

Yeleğin 250 bin ile 350 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.

Krem rengindeki can yeleğinin, Titanic’te birinci sınıf yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Laura Mabel Francatelli tarafından kullanıldığı ifade edildi. Francatelli’nin, yeleği giydikten sonra 1 numaralı filikaya binerek gemiden ayrıldığı aktarıldı.

Uzmanlar, bu parçayı değerli kılan en önemli unsurun, yeleğin kime ait olduğunun net biçimde biliniyor olması olduğunu vurguluyor.

Yaklaşık 700 kişinin kurtulduğu faciada hayatta kalan Francatelli’nin yeleğinin, uzun yıllar ailesinde kaldığı, yaklaşık 20 yıl önce ise özel bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı belirtildi.

Söz konusu yelek daha sonra ABD’nin Tennessee eyaletindeki Pigeon Forge kentinde bulunan Titanic Müzesi ile Kuzey İrlanda’daki Titanic Belfast Müzesi’nde sergilendi.

Müzayedenin, Titanic faciasının 114. yıldönümüne denk gelecek şekilde hafta sonu gerçekleştirileceği bildirildi. Müzayede yetkilileri, parçayı “ikonik ve duygusal değeri son derece yüksek bir obje” olarak tanımlıyor.