Togo: İngiliz Milletler Topluluğu'na katılacağız
Togo, İngiliz Milletler Topluluğu'na üyelik talebinde bulunacağını bildirdi.
Eski Fransız sömürgesi Togo, 2014'ten bu yana İngiliz Milletler Topluluğu'na dahil olmak istediğini gündeme getiriyordu. Bu kapsamda Togo bir adım atarak, topluluğa bir adım daha yaklaştı.
Togo'nun, İngiliz Milletler Topluluğu'na Haziran'da üyelik talebinde bulunmasına olanak veren tasarının meclis oylamasıyla kabul edildiği belirtildi. Buna göre Togo, bu talebini, Haziran'da Ruanda'da yapılacak İngiliz Milletler Topluluğu Zirvesi'nde sunacak.
Togo, İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olursa üye ülkelere sosyal ve ekonomik açıdan ciddi destek sunan teknik iş birliği fonundan da yararlanacak.
TOPLULUKTA 5 KITADAN 54 ÜLKE YER ALIYOR
İngiliz Milletler Topluluğu bünyesinde Asya'dan Afrika'ya 5 kıtadan 54 üye ülke yer alıyor. Bu üyelerden 19'u Afrika ülkelerinden oluşuyor.
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