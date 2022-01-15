Tokyo'da üniversite sınavına giden öğrencilere saldırı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 08:31

Kent polisi, Tokyo Üniversitesinin Bunkyo kampüsü önünde sabah 08.30 sularında bıçaklı saldırı ihbarı aldıklarını bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre bıçaklı saldırıda, üniversite kabul sınavına giren Çiba eyaletinden 18 yaşında iki öğrenci ile 72 yaşında bir kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis birimleri, Nagoya kentinden 17 yaşında bir lise öğrencisinin cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandığını bildirdi.

Polis, şüphelinin suçlamaları kabul ettiğini ve yaralılarla arasında bir bağ bulunmadığını belirtti.

Kyodo ajansının polis tutanaklarına dayandırdığı haberde, saldırganın "derslerimde başarılı değildim, bir olaya sebep olmak ve ölmek istedim." dediği ifade edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 öğrencinin durumunun iyi olduğu, yaşlı adamın ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Üniversite Giriş İmtihanları Ulusal Merkezine göre, ülke genelinde 677 lokasyonda iki gün düzenlenen sınavlara 530 binden fazla öğrenci giriyor.



