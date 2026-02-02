Tom Barrack'tan Türkiye açıklaması: F-35'ler için tarih verdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 almak için yaptığı başvurunun en kısa zamanda çözüme kavuşacağını söyledi.

Barrack, Türkiye’nin kendi savunma sanayisini geliştirdiğini ve artık dronelar ve jetler ürettiğini vurguladı.

"Türkiye kendi jetlerini ve dronlarını üretiyor ve Ukrayna'ya dron tedarik ediyor. Biz onlara uçak satmadığımızda, onlar Eurofighter alıyorlar" diyen Barrack, Türkiye'nin 4 adet F-35 uçağının Kaliforniya'da depolandığını ancak bu uçaklara şu an erişimlerinin olmadığını belirtti.

Barrack şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilgili sorun, insanları sıkmamak için kısaca söylemek gerekirse, Rus füze savunma sistemi S-400 idi. Kongre, Türkiye ve devlet şirketlerinin S-400'leri sahip oldukları süre boyunca askeri teçhizat satın almalarını engellemek için CAATSA yasasını kabul etti. Bu tartışma on yıldır devam ediyor. Başkan Trump geldi ve “Bu delilik” dedi. Türkiye'nin zaten bir savunma sanayisi var. Türkiye'nin drone şirketleri, Ukrayna'nın en büyük drone tedarikçileridir. Kendi jetleri var. Biz onlara savaş uçağı satmadığımızda, gidip Eurojet (Eurofighter) satın alıyorlar. F-35 üretiyorlardı, F-35 programında bizimle birlikteydiler. Kaliforniya'da depolanan dört adet F-35'e sahipler ve gövde montaj programının büyük bir bölümünü oluşturuyorlardı."

Büyükelçi Barrack, "S-400 sisteminin artık devre dışı olduğunu ve bu sorunla ilgili herhangi bir engel kalmadığını" iddia etti.

Barrack, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan toplantıdan da bahsetti:

"Trump ve Erdoğan, Beyaz Saray'da harika bir ikili görüşme gerçekleştirdiler. Yaklaşık on yıldır masada olan altı önemli konuyu ele aldılar ve bunların çoğunu çözdüler, aralarında ilerlemek için iki şartı olan S-400 konusu da dahil. İşlevsellik konusunu çözdüler, ancak daha zor olan mülkiyet konusu hâlâ gündemde. Tüm bunlar tartışılıyor. Bu konuların önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde çözüleceğine inanıyorum, iki başkanın ve herkesin ilişkisi iyi ve hem Trump hem deErdoğan yükümlülüklerini yerine getirdiler."