Trans sporcular tartışması büyüdü: Trump'tan, valiye 'federal fon' tehdidi

Yayınlanma: 22.02.2025 - 07:25

Güncelleme: 22.02.2025 - 07:25

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı eyalet valilerine hitaben yaptığı konuşmada, cinsiyet değiştiren sporcularla ilgili aldığı karara değindi.

Cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza attığını ve buna karşılık bazı Demokrat eyaletlerin karara uymadığını dile getiren Trump, bundan hiç memnun olmadığını söyledi.

Salonda bulunan Demokrat valilere, "Umarım bu tavrınız devam eder çünkü bir daha seçim kazanamayacaksınız" diyen Trump, konuşmasının bir yerinde Maine Valisi Mills'e şahsen yüklendi.

Söz konusu kararına Ulusal Kolej Atletizm Birliğinin derhal uyduğuna dikkati çeken Trump, "Maine'in buna uymadığını anlıyorum. Maine Valisi burada mı? Buna uymayacak mısınız?" diye sordu.

Vali Mills ise Trump'a "Biz eyalet ve federal yasalara uyuyoruz" cevabını verince Trump, "Federal yasa biziz. Buna uysanız iyi olur. Uysanız iyi edersiniz çünkü uymazsanız federal fon alamazsınız" dedi.

"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Trump'ın "federal fonları keseriz" tehdidine Mills, "O zaman mahkemede görüşürüz" karşılığını verdi.

Mills'in yanıtına cevaben "Valilikten sonraki hayatınızın tadını çıkarın çünkü bir daha seçilebileceğinizi sanmıyorum" diyen Trump, cinsiyet değiştiren sporcular konusundaki kararnamesine tüm eyaletlerin uyması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle cinsiyet değiştiren sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasını engelleyen bir adım atmış, aksi yönde uygulama yapan kurumların federal fonlarının kesilmesi talimatını vermişti.

Maine Valisi Mills ise söz konusu kararın ilgili yasalara aykırı olduğunu ve buna uymayacaklarını açıklamıştı.