Tren istasyonu faciası istifa getirdi: Sırp Başbakan istifa etti

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:06

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:10

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin öldüğü kaza sonrası hükümete tepki gösteren öğrenciler, başkent Belgrad'daki en önemli kavşaklardan biri olan "Autokomanda"da yol kapatma eylemi gerçekleştirdikten sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, acil bir basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini bildirdi.

Vucevic, istifasının Sırbistan'da tansiyonu düşürmeyi amaçladığını belirterek, "Herkesten öfkeyi yatıştırıp diyaloğa geri dönmelerini rica ediyorum" dedi.

Vucevic, “(Hükümet) en üst düzeyde sorumluluk göstermelidir. Toplumdaki tansiyonu daha fazla yükseltmemek için az önce açıkladığım kararı aldım” diye konuştu.

Vucevic ayrıca, Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'in de istifa edeceğini söyledi.

VUCİC'TEN ÖĞRENCİLERE DİYALOG ÇAĞRISI

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün akşam Başbakan Milos Vucevic ve Meclis Başkanı Ana Brnabic ile düzenlediği ortak basın toplantısında hükümete tepki gösteren öğrencilere diyalog çağrısı yaptı.

Novi Sad'daki tren kazasının üzerinden 90 gün geçtiğini ifade eden Vucic, "Sorumlular cezalandırılacaktır. Bizler yaşanan trajedinin ardından elimizden geleni yaptık, hayatını kaybedenlerin yakınlarının her zaman yanında olduk. Öğrencilerin talep ettiği çoğu madde yerine getirildi, kazaya ilişkin gerekli belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Gözaltına alınanların serbest kalmasını istediler. 13 öğrenci ve 1 akademisyen için af kararı imzalamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş ve ağır yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü açıklanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler ülke genelinde "Dur Sırbistan" sloganıyla protestolar düzenlemiş, okul ve dersleri boykot etmişti.

Öğrencilere, protestolarda binlerce vatandaş da eşlik etmeye başladı.

Belgrad Olağanüstü Durum ve Koordinasyon Dairesi de göstericilere su, acil yardım, tuvalet ve çöp toplama hizmetleri verdi.

ÖĞRENCİLER, PROTESTOLARI SONLANDIRDI

Binlerce üniversite, yüksekokul ve lise öğrencisi, başkentteki trafik akışının "kilit" noktalarından biri olan "Autokomanda"da 24 saat geçirdikten sonra olaysız dağıldı.

Öğrencilerin dün yerel saatle 10.00'da başlattıkları yol kapatma eylemi, bu sabah 10.00'da sona erdi.

Geceyi kavşakta geçiren öğrencilerin çadırlarını topladığı ve çöpleri temizlediği görüldü.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup öğrenci saldırıya uğradı, 1 üniversite öğrencisi ise ağır yaralandı.