‘Trilyonlarca dolara ihtiyaç var’

06 Kasım 2021 Cumartesi, 01:06

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) zirvesinin altıncı gününde bir protesto gerçekleşti. Bilim insanlarının, iklim değişikliği kontrol atına alınamazsa bunun bedelini en ağır ödeyecekler olarak işaret ettiği gençler, “İklim için okul boykotu” geleneğini sürdürdü. Boykutun yaratıcısı Greta Thunberg da eyleme katılanlar arasındaydı.

"BİR MİKTAR İLERLEME KAYDEDİLDİ"



Öte yandan ABD’nin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi John Kerry, gelişmekte olan ülkelere gelecek yıl içinde 100 milyar dolar fon sağlanması hedefine işaret etti. Ancak Kerry’ye göre bu hedefe ulaşılsa da yılda 100 milyar dolar, dünyanın iklim kriziyle baş etmesi için bu ülkelere yeterli olmayacak. Kerry, krizle mücadele için trilyonlarca dolar özel finansmana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband ise zirvede bir miktar ilerleme kaydedildiğini ancak bunun “henüz yeterli” olmadığını belirtti.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, zirvede görevli 100’ü aşkın polisin Covid-19 semptomları gösterdiği de aktarıldı.

