Trump'a, İsrail ve Mısır'dan tarihi ödüller

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'a, tarihi bir anlaşmanın sağlanmasındaki katkıları nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası’nı takdim edeceğini açıkladı.

Herzog, Trump’ın “rehinelerin serbest bırakılmasına ve savaşın sona ermesine yönelik tarihi bir anlaşma” sağladığını vurguladı.

Herzog, yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, yorulmak bilmeyen çabalarıyla sadece sevdiklerimizi eve getirmeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda Ortadoğu’da güvenlik, işbirliği ve barış için gerçek bir umut temeli attı" dedi.

MISIR, TRUMP'A NİL KOLYESİ TAKDİM EDECEK

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi, Trump’a Nil Kolyesi (diğer adıyla Nil Nişanı), ülkenin en yüksek devlet onurunu verecek.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, bu ödülün, Trump’ın Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmadaki kritik rolü nedeniyle verileceğini duyurdu.

el-Sisi, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın “savaşın durdurulmasındaki hayati katkısı” nedeniyle bu ödüle layık görüldüğünü belirtti.