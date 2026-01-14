Trump'a 'köy aptalı' diyen büyükelçi istifa etti

Avustralya’nın ABD Büyükelçisi Kevin Rudd, görevinden istifa etti.

Daha önce Avustralya Başbakanı olarak da görev yapan Rudd, Donald Trump’a yönelik geçmişte kullandığı sert ifadelerle gündeme gelmişti.

Kevin Rudd, Mart 2023’te ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Avustralya’nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı.

Rudd’un dört yıllık görev süresinin 2027’de sona ermesi planlanıyordu.

TRUMP'A YÖNELİK PAYLAŞIMLARI

Rudd, büyükelçilik görevinden önce Trump’a yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti.

Daha sonra sildiği paylaşımlarında Trump için “köy aptalı” ifadesini kullandığı, ayrıca “tarihin en yıkıcı başkanı” ve “Batı’ya ihanet eden bir isim” gibi değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.

Rudd, Trump hakkında geçmişte yaptığı paylaşımları Ekim ayında Beyaz Saray’daki bir görüşmede kabul etmişti.

Trump’ın ise Rudd’a, “Ben de senden hoşlanmıyorum ve muhtemelen asla hoşlanmayacağım” dediği aktarılmıştı.

Rudd, istifa kararını salı günü duyurdu. Asia Society düşünce kuruluşunda “küresel başkan” olarak görevlendirildiğini açıklayan Rudd, aynı zamanda kurumun Çin Analiz Merkezi’nin de başına geçeceğini bildirdi.

X hesabından paylaşım yapan Rudd, Avustralya’nın ABD Büyükelçisi olarak görev yapmanın “onur” olduğunu söyledi.

“ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ İÇİN ABD'DE KALACAĞIM”

Rudd, yeni görevi kapsamında ABD’de kalacağını belirterek New York ve Washington arasında çalışacağını ifade etti.

ABD-Çin ilişkilerinin geleceğine odaklanacağını vurgulayan Rudd, bu başlığın “bölge ve dünya istikrarı açısından temel mesele” olduğunu dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Rudd’a hizmetleri için teşekkür ederek Washington’daki görevi süresince “Avustralya için somut sonuçlar elde ettiğini” söyledi.

Albanese, Rudd’un görevini Mart 2026 sonunda tamamlayacağını duyurdu.

Rudd’un 31 Mart’ta görevden ayrılacağı belirtilirken, Avustralya hükümeti yeni büyükelçinin kim olacağına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. Albanese, atamaya dair açıklamanın “zamanı geldiğinde” yapılacağını ifade etti.