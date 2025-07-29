Trump’a özel zırhlı golf aracı: 'Golf Force One' sahada

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İskoçya’daki golf kulübünde golf oynarken, alışılmış beyaz golf arabasının yerine siyah ve zırhlı bir buggy dikkatleri üzerine çekti.

Golf Force One adı verilen bu araç, Trump’ın sadece oyun keyfini değil, aynı zamanda güvenliğini de yakından takip ediyor.

The Telegraph’ın haberine göre, bu araç Trump’a yönelik geçmiş saldırı girişimlerinden sonra alınan ek güvenlik önlemlerinin bir parçası olabilir. ABD Gizli Servisi araca dair resmi bir açıklamada bulunmasa da, güvenlik uzmanları zırhlı yapısından neredeyse emin.

GOLF FORCE ONE TAM OLARAK NE?

Zırhlı buggy, modifiye edilmiş bir Polaris Ranger XP’yi andırıyor. Koyu camları, güçlendirilmiş yan panelleri ve kalın arka kasasıyla dikkati çeken bu araç, balistik tehditlere karşı özel olarak güçlendirilmiş gibi görünüyor.

Zırhlı araç hizmetleri sunan Gary Relf, The Telegraph’a yaptığı açıklamada “Sadece ön cama bakarak bile zırhlı olduğunu anlayabiliyorsunuz. O cam, yan paneller ve arka yük bölmesinin üzerindeki geniş panel oldukça belirgin” dedi.

Relf’e göre camların koyu renkli olması da şeffaf zırh kullanıldığını gösteriyor olabilir.

Ayrıca tasarımda yalnızca koruma değil, aynı zamanda golf sahası zeminine zarar vermeyecek hafiflik de gözetilmiş. Bu da aracın tamamen sahaya özel olarak tasarlandığını düşündürüyor.

GEÇMİŞ SALDIRILAR GÜVENLİĞİ ARTIRDI

The Telegraph’ın aktardığına göre, Trump’a yönelik son bir yılda iki ayrı suikast girişimi yaşandı. İlki Temmuz 2024’te Pennsylvania’da bir miting sırasında gerçekleşti; Trump kulağından hafif yaralandı, bir kişi hayatını kaybetti.

İkincisi ise Eylül 2024’te Florida’daki Trump International Golf Club’da oldu. Ryan Routh adlı bir kişi, Sovyet yapımı SKS tüfeğiyle Trump’ı hedef aldı. Ancak güvenlik ajanları saldırganı zamanında fark ederek etkisiz hale getirdi.

Bu olaylar, Trump’ın sadece mitinglerde değil, golf sahası gibi daha özel alanlarda da üst düzey güvenlik önlemleriyle korunduğunu bir kez daha gösterdi. Golf Force One ise bu önlemlerin en dikkat çekici sembollerinden biri haline geldi.