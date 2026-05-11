Trump’a suikast girişimi iddiasında yeni gelişme: Zanlı suçlamaları reddetti

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle suçlanan Cole Tomas Allen, hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti.

Allen’ın, geçen ay düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah ve bıçaklarla güvenlik noktasını aşmaya çalıştığı biliniyor.

Savcılığa göre Allen, 26 Nisan’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında güvenlik kontrol noktasını aşarak otele girdi. Trump ile üst düzey yönetim yetkililerinin olay sırasında binanın farklı bir katında bulunduğu belirtildi.

Allen hakkında “ABD başkanına suikast girişimi” ve “görevli memura saldırı” dahil dört ayrı suçlama yöneltildi.

Zanlı, Washington DC’de görülen duruşmaya elleri ve ayakları zincirli şekilde çıkarıldı. Allen’ın avukatları müvekkilleri adına “suçsuz” savunması yaptı.

Duruşmaya, Trump tarafından atanan Federal Yargıç Trevor McFadden başkanlık etti.

SAVCININ DOSYADAN ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Allen’ın avukatları, davayı yürüten Washington DC Başsavcısı Jeanine Pirro’nun davadan çekilmesini talep etti.

Savunma tarafı, Pirro’nun da olayın gerçekleştiği yemekte bulunduğunu ve potansiyel hedeflerden biri olabileceğini öne sürdü.

Allen’ın avukatı Eugene Ohm ayrıca Pirro’nun Trump’a yakınlığı nedeniyle de davada tarafsız olamayacağını savundu.

YARGIÇ ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Yargıç McFadden ise Pirro ve diğer yetkililerin olay sırasında saldırıyı görmediklerini belirterek “hukuki anlamda mağdur sayılmalarının şaşırtıcı olacağını” söyledi.

Savunma tarafı, geçici Adalet Bakanı Todd Blanche’ın da yemekte bulunması nedeniyle davadan çekilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Mahkeme, savcılıktan Pirro ve Blanche’ın hukuki olarak “mağdur” sayılıp sayılmadığına ilişkin resmi görüş sunmasını istedi.

Davada bir sonraki duruşmanın 29 Haziran’da yapılacağı açıklandı.