Trump’a teşekkür için Kudüs’te dev pankartlar

Bugün sabah Kudüs’ün girişinde, ABD Başkanı Donald Trump’a Gazze’den serbest bırakılan rehinelerin salıverilmesindeki rolü için teşekkür amacıyla dev pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda, Trump’ın Nobel Barış Ödülü madalyasıyla birlikte bir resmi yer alırken, üzerinde "Sen bizim kazananımızsın!" yazısı dikkat çekiyor.

Birçok İsrailli, Trump’ın bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasını desteklemişti.

Ancak, ödül bu yıl Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado’ya verildi. Trump’a olan destek, İsrail halkı arasında büyük yankı uyandırırken, Nobel Komitesi’nin kararına yönelik tartışmalar da hız kazandı.

Nobel Ödülü açıklamasının ardından Trump yönetimi olumsuz bir tepki verdi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Nobel Komitesi'ni “barıştan ziyade siyaseti ön plana koymakla” suçladı.

Kudüs’teki binanın dış duvarına asılmış başka bir pankart ise, ABD ve İsrail bayraklarının yanı sıra Trump’ın büyük bir fotoğrafını içeriyor. Bu görseller, Trump’ın İsrail ile olan ilişkisini ve Gazze'den serbest bırakılan rehinelerle ilgili başarısını vurgulamak amacıyla kullanılıyor.