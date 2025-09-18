Trump, Antifa’yı 'terör örgütü' olarak sınıflandırdı

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Birçok vatansever Amerikalıya, radikal ve tehlikeli sol felaketi Antifa’yı büyük bir terör örgütü olarak sınıflandırdığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Antifa’nın finansörlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatılması için güçlü şekilde tavsiyede bulunacağını söyledi.

Bu karar, Trump’ın yakın müttefiki olan sağcı aktivist Charlie Kirk’ün suikasta kurban gitmesinin ardından geldi. Olayın, sol eğilimli gündemleri destekleyen genç bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

ANTİFA NEDİR?

'Antifa', İngilizce 'anti-fascist' (faşizm karşıtı) kelimesinin kısaltmasıdır. Hareket; ırkçılık karşıtı, sol eğilimli gruplardan oluşuyor ve merkezi bir liderlik yapısına sahip değil. ABD’nin özellikle batı yakasında farklı yerel gruplar hâlinde faaliyet gösteriyorlar.

Son yıllarda birçok protesto ve olayda ön plana çıktılar:

2017 ’de Trump’ın başkanlık yemin töreninde geniş çaplı protestolar düzenlediler.

’de Trump’ın başkanlık yemin töreninde geniş çaplı protestolar düzenlediler. Aynı yıl, Kaliforniya Üniversitesi ’nde sağcı aktivist Milo Yiannopoulos ’un konuşmasına karşı gösteriler yaptılar.

’nde sağcı aktivist ’un konuşmasına karşı gösteriler yaptılar. Ağustos 2017 ’de Virginia eyaletinin Charlottesville kentindeki heykel krizinde sağcı gruplarla karşı karşıya geldiler.

’de eyaletinin kentindeki heykel krizinde sağcı gruplarla karşı karşıya geldiler. 2020’de George Floyd’un ölümü sonrası patlak veren kitlesel protestolarda şiddet olaylarına karıştıkları iddia edildi.

Trump, o dönemde de Antifa’yı 'terörist örgüt' olarak nitelendirmiş, hareketi şiddet ve yıkımın baş aktörü olmakla suçlamıştı.

KÖKENLERİ NAZİ DÖNEMİNE KADAR GİDİYOR

BBC'ye göre Antifa, dünya çapındaki farklı grupların bileşiminden oluşuyor, ancak en aktif olan gruplar ABD, İngiltere ve Almanya'da bulunuyor.

Almanya'daki hareket 1932 yılında, hızla yükselen Nazi partisine karşı koyacak aşırı solcu militan bir grup oluşturmak üzere kuruldu.

Hitler'in parlamentonun kontrolünü sağlaması üzerine 1933 yılında dağıldı ve Berlin Duvarı'nın çökmesinden sonra 1980'lerde neo-Nazilere yanıt olarak yeniden ortaya çıktı.

Başkan Trump'ın seçilmesi, Black Lives Matter (Siyahların Yaşamları Değerlidir) hareketi ve farklı anarşist gruplar ile ilişkili olan Antifa hareketi için bir mihenktaşı niteliğinde gibi görünüyor.

Anti-faşist ve anarşist, 'It's going down' (Çöküyor) isimli haber sitesini yönetenlerden James Anderson'a göre, Trump'ın seçilmesinden bu yana siteye ilgi arttı.

Aşırı sağcılar gibi, Antifa'nın bileşenleri de sıkı bir örgütsel yapıyla birbirine bağlı değil.

Reddit'in yanı sıra Twitter ve Facebook gibi sosyal medya ağları üzerinden organize oluyorlar.