Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının "söz sahibi" olması gerekir'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD başkanının ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında "söz sahibi" olması gerektiğini ifade etti.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:30
Trump basın toplantısında konuştu: 'Fed kararlarında ABD başkanının
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Trump, Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Başkanın en azından orada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Donald Trump, "Bence benim durumumda, çok para kazandım, çok başarılı oldum ve birçok durumda Fed'deki insanlardan veya başkanından daha iyi bir içgüdüye sahip olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Trump, Kasım 2017'de mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ı bankanın başkanlığına aday göstermişti.

Genel olarak faiz oranlarının düşürülmesini savunan Trump, Powell'ı para politikası kararlarından dolayı eleştirmeye başlamıştı.

Trump, son olarak verdiği bir röportajda, yeniden başkan olması halinde Powell'ın 2026'ya kadar sürecek başkanlık görevini tamamlamasına izin vereceğini belirtmişti.


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