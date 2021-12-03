Trump başkanlık yarışı için gizli anket yaptırdı, sonuçlar şaşırttı

03 Aralık 2021 Cuma, 12:24

Trump, 26 Kasım'da Fox Business'a yaptığı bir açıklamada, 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olursa, Cumhuriyetçi Parti içindeki başkanlık yarışını kolayca kazanacağını söylemişti.

Trump konuya ilişkin açıklamasında, "Bakın, CPAC'de (Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı) bile yüzde 94, 95'lik bir onay notum var. Bu da demek oluyor ki aday olmaya karar verirsem çok kolay alırım (...) Çoğu insan yarışırsam bana karşı yarışmayacağını söylüyor" dedi.

5 EYALETTE LİDER

Politico tarafından elde edilen gizli bir nota göre, Trump tarafından görevlendirilen özel bir ekip, eski başkanın oy potansiyelini ölçmek için beş kilit eyalette anket yaptırdı. Anketler Trump'ın Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin olmak üzere beş eyaletin her birinde lider olduğunu gösterdi.

Trump, henüz 2024 seçimleri için resmi olarak adaylığını ilan etmemiş olsa da, Başkan Joe Biden'ın göreve başlamasından bu yana yeniden aday olmayı planladığını açıkça ifade ediyor.

“BAŞKA SEÇENEK YOK”

Trump, son olarak İngiliz GB News'e demecinde, kaybettiği 3 Kasım seçimlerinde hile olduğu savını tekrarladı.

Trump, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin bir soruyu ise "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yoktur" şeklinde cevapladı.