Trump 'cennete gitmek için' 6 savaşı durdurduğunu iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmede 'altı savaşı sona erdirdiğini' söyledi. Ancak Fox News’e verdiği röportajda bu sayıyı 'yediye' çıkardı; son olarak hangi savaşı eklediğini ise belirtmedi. Trump, asıl amacının 'cennete girmek' olduğunu vurgulayarak barış çabalarına 'dini bir gerekçe' sundu.

İşte, Trump'ın bitirdiğini iddia ettiği savaşlar...

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN HATTINDA 'TRUMP KORİDORU'

Trump, bu ay Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini Washington’a davet ederek ortak bir bildiri imzalattı. Bildiri, tarafları kalıcı barışa yaklaştırmaktan çok ABD ile yeni bir angajman anlamına geliyor. Toplantının ardından yaptıkları açıklamada, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermeni mevkidaşı Nikol Paşinyan, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi!

Öte yandan, anlaşmaya göre Ermenistan, ABD’ye ülke üzerinden stratejik bir geçiş koridoru geliştirme hakkı tanıdı. 'Trump’ın Barış ve Refah Yolu' olarak adlandırılan bu proje, Avrupa’yı Azerbaycan ve Orta Asya’ya bağlamayı hedefliyor. Ancak, tarafların karşılıklı talepleri nedeniyle süreç belirsizliğini koruyor.

KONGO-RUANDA BARIŞI SEKTEYE UĞRADI

Haziran ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda, Beyaz Saray’da bir barış anlaşması imzaladı. Katar’ın da aktif rol aldığı süreç, Trump tarafından 'zafer' diye tanımlandı. Ancak Doğu Kongo’daki M23 isyan hareketi, anlaşmanın şartlarının bozulduğunu öne sürerek geri adım sinyali verdi. Çatışmalar sürüyor...

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Bu yıl Keşmir’deki terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan arasında yükselen gerilimin yatıştırılmasında Trump’ın rol oynadığı kabul edildi. Hindistan arabuluculuğu onaylarken, Pakistan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi.

İRAN-İSRAİL ATEŞKESİ

İran ve İsrail arasında Haziran ayında başlayan ve 12 gün süren savaş sırasında ABD, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi. Ardından Trump, beklenmedik bir şekilde ateşkesi duyurdu ve “İran'ın tüm nükleer kapasitesini yok ettim ve savaşı durdurdum!” dedi. Her iki taraf da ateşkeste ABD’nin rolünü kabul etti.

TAYLAND-KAMBOÇYA SINIRINDA ÇATIŞMALAR

Yaz aylarında iki ülke arasında patlak veren kanlı sınır çatışmaları üzerine Trump yönetimi devreye girdi. ABD, ticaret görüşmelerini askıya almakla tehdit etti. Malezya’da yapılan müzakerelerle ateşkese varıldı.

MISIR-ETİYOPYA: BARAJ DİPLOMASİSİ

Afrika’nın en büyük hidroelektrik projesi olan Hedasi (Rönesans) Barajı yüzünden Mısır ve Etiyopya arasında diplomatik kriz devam ediyor. Trump’ın girişimleri henüz sonuç vermedi.

Etiyopya, barajı Eylül 2025’te resmen açmayı planlıyor; Kahire ve Hartum ise su akışının azalacağı endişesiyle projeye karşı çıkıyor.

GAZZE'DE SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Savaşın henüz bitmemesi ve İsrail’in Filistin direnişini ortadan kaldırma planları, Gazze’de yıkıcı insani sonuçlar doğuruyor. Trump'ın akıl almaz önerilerinden biri olan; Gazze'yi, oteller ve tatil köylerinden oluşan bir 'Akdeniz Rivierası'na dönüştürme fikri son derece 'gayri ciddi' bulunuyor.

Öte yandan, İsrail otoriteleri, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştirecek olan ve kentin tümünün işgal edilmesini öngören, 'Gideon’un Arabaları II' operasyonunun yakın zamanda başlayacağını duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre çatışmalarda şu ana kadar 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti; bunların çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. BM Kadın Örgütü ise Ekim 2023'ten bu yana en az 28 bin kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze’ye yönelik politikaları uluslararası arenada artık soykırım olarak nitelendiriliyor.